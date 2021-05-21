Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmalarda yüzde 87 seviyesine gelindi. Türkiye'de ilk defa kara yolu tünellerinde uygulanacak 3 noktada 6 havalandırma şaft imalatının da kazı ve betonlama çalışmalarıyla eş zamanlı yürütüldüğü projede işçiler, salgın ve zorlu koşullara rağmen ülkeye yapılan büyük bir hizmette çalışmanın gururunu yaşıyor. İşçi Osman Bayrak:, "Bu büyük projede çalışmak bize gurur veriyor. Yarın çocuklarımıza çalışma hayatımızla ilgili böyle büyük bir miras bırakmış olacağız" dedi.