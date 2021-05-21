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Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmalarda yüzde 87 seviyesine gelindi. Türkiye'de ilk defa kara yolu tünellerinde uygulanacak 3 noktada 6 havalandırma şaft imalatının da kazı ve betonlama çalışmalarıyla eş zamanlı yürütüldüğü projede işçiler, salgın ve zorlu koşullara rağmen ülkeye yapılan büyük bir hizmette çalışmanın gururunu yaşıyor. İşçi Osman Bayrak:, "Bu büyük projede çalışmak bize gurur veriyor. Yarın çocuklarımıza çalışma hayatımızla ilgili böyle büyük bir miras bırakmış olacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 15:02
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Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden, bittiğinde çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 87 seviyesine gelindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede 500 kişi çalışıyor.

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Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak

Yerin 900 metre altındaki 4 aynada 24 saat esasına göre ilerletilen projenin, Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahili ile bağlantısını daha güvenli hale getirerek ulaşım maliyetini azaltması bekleniyor.

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Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak

Mevcut yolu 8 kilometre kısaltarak Trabzon-Gümüşhane arasındaki ulaşım süresini 40 dakikaya düşürmesi hedeflenen tünelin lojistik açıdan limana ve ürüne ulaşım noktasında bölgeye yatırım yapacak girişimcilere ciddi kolaylık sağlayacağı ve ticari yaşamı canlandıracağı öngörülüyor.

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Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı! Avrupa'nın en uzunu olacak

Çift tüp uzunluğu 29 kilometre olacak projede, her iki tüpte de 12 bin 500'er metre olmak üzere toplamda 25 bin metrelik kazı işi tamamlandı.