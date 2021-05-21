Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? | e-Devlet üzerinden hibe başvurusu nasıl yapılır? Detayları A Haber canlı yayınında anlattı

Esnafa hibe başvuruları başlıyor. Açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. 1 milyon 385 bin esnafa 4,6 milyar lira hibe yapılacak. Başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay e-Devlet üzerinden yapılacak. Esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı? Hibe desteğinden kimler yararlanabilir? Hangi meslek grubu ne kadar destek alacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. İşte e-Devlet hibe başvurusu yöntemi...

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