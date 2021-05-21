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Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? | e-Devlet üzerinden hibe başvurusu nasıl yapılır? Detayları A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 21.05.2021 15:06
Güncelleme:21.05.2021 15:12
Esnafa hibe başvuruları başlıyor. Açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. 1 milyon 385 bin esnafa 4,6 milyar lira hibe yapılacak. Başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay e-Devlet üzerinden yapılacak. Esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı? Hibe desteğinden kimler yararlanabilir? Hangi meslek grubu ne kadar destek alacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. İşte e-Devlet hibe başvurusu yöntemi...

Esnafa hibe desteği! Bakan Muştan esnafa müjde! Karar yürürlüğe girdi liste açıklandı ESNAFA HİBE DESTEĞİ! BAKAN MUŞ'TAN ESNAFA MÜJDE! KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ LİSTE AÇIKLANDI
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