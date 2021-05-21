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Günlük 300 TL yevmiyeyi duyan 30 bin kişi akın etti! Validen uyarı geldi!
Doğu Karadeniz'de başlayan çay tarımı için Rize'ye büyük kentlerden gelen yaklaşık 30 bin kişiye salgın tedbirlerine uymaları çağrısı yapıldı. Çay tarımında günlük 300 TL yevmiye olduğunu duyanların kentte gelmeye çalıştığını anlatan Vali Kemal Çeber, "Başta İstanbul olmak üzere hastalık yoğun olan illerden 30 bine yakın hemşehrimizin Rizeye geldiğini biliyoruz. Çay hasadını pandemi kurallarına uygun yürütmezsek yeniden sıkıntılı sürece girebiliriz." dedi.
Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 11:01
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