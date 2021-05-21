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Günlük 300 TL yevmiyeyi duyan 30 bin kişi akın etti! Validen uyarı geldi!

Doğu Karadeniz'de başlayan çay tarımı için Rize'ye büyük kentlerden gelen yaklaşık 30 bin kişiye salgın tedbirlerine uymaları çağrısı yapıldı. Çay tarımında günlük 300 TL yevmiye olduğunu duyanların kentte gelmeye çalıştığını anlatan Vali Kemal Çeber, "Başta İstanbul olmak üzere hastalık yoğun olan illerden 30 bine yakın hemşehrimizin Rizeye geldiğini biliyoruz. Çay hasadını pandemi kurallarına uygun yürütmezsek yeniden sıkıntılı sürece girebiliriz." dedi.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 11:01
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Günlük 300 TL yevmiyeyi duyan 30 bin kişi akın etti! Validen uyarı geldi!

Doğu Karadeniz'de başlayan çay tarımı için Rize'ye büyük kentlerden yaklaşık 30 bin kişi geldi.

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Günlük 300 TL yevmiyeyi duyan 30 bin kişi akın etti! Validen uyarı geldi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle yabancı işçilerin gelemediği kentte üreticiler, ailece çay bahçelerine girdi. Ancak kentte artan insan yoğunluğu üzerine salgın tedbirlerine uyulması çağrısı yinelendi.

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Günlük 300 TL yevmiyeyi duyan 30 bin kişi akın etti! Validen uyarı geldi!

Rize Valisi Kemal Çeber, çay hasadı için kente gelenlerin yoğunluk oluşturduğunu belirterek ilgili kurumlarca pandemi nedeniyle her türlü tedbirin alındığını söyledi.

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Günlük 300 TL yevmiyeyi duyan 30 bin kişi akın etti! Validen uyarı geldi!

Vali Çeber, "Başta İstanbul olmak üzere hastalık yoğun olan illerden 30 bine yakın hemşehrimizin Rizeye geldiğini ve gelmekte olduğunu biliyoruz. Çay faaliyetlerimizi pandemi kurallarına uygun yürütmezsek vakalarda ciddi anlamda düşüş sağlamamıza rağmen yeniden sıkıntılı bir sürece gireriz. Hemşehrilerimizden kurallara hassas olarak uymalarını rica ediyorum. Özellikle dışarıdan gelen hemşehrilerimizin geldiklerinde konakladıkları evler ve çay bahçeleri içerisinde kendilerini mümkün olduğu kadar izole ederek, kurallara uyarak çayı toplamalarını rica ediyorum." dedi.

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Günlük 300 TL yevmiyeyi duyan 30 bin kişi akın etti! Validen uyarı geldi!

300 TL YEVMİYEYİ DUYAN GELMEK İSTİYOR:
Çay tarımında günlük 300 TL yevmiye olduğunu duyanların kentte gelmeye çalıştığını anlatan Vali Çeber, şunları dedi: