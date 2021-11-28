Erken emeklilik için 2 fırsat! Şimdi öde en az 5 bin TL kazan

EMEKLİ MAAŞI İÇİN KATKI OLUYOR

Bu borçlanmalar ne zaman istenirse yapılabiliyor. Yani emeklilik yaşınız geldiğinde yapabileceğiniz gibi şimdiden de borçlanabilirsiniz.

Ne kadar erken borçlanırsanız o kadar daha az ödeme imkanınız var. Çünkü bu borçlanmalar yürürlükteki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.