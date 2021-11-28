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Erken emeklilik için 2 fırsat! Şimdi öde en az 5 bin TL kazan

Son dakika haberine göre: Erken emekli olmak isteyen erkekler askerlik borçlanmasıyla 1 yıl kadınlar ise doğum borçlanması ile 6 yıl kazanıyor. Çalışırken yapacağınız borçlanmalarda ise yüzde 15 vergi iadesi alacaksınız.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 12:15
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Erken emeklilik için 2 fırsat! Şimdi öde en az 5 bin TL kazan

Bu günlerde emeklilik konusu çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. Mevzuatımızda emeklilik tarihini öne çekmek, çalışmadan toplu para ile prim kazanmak için de bazı imkânlar bulunuyor. Bunlardan birisi erkek sigortalılar için askerlik borçlanması. Bir diğeri ise kadın sigortalılar için doğum borçlanması.

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Erken emeklilik için 2 fırsat! Şimdi öde en az 5 bin TL kazan

Sigortadan önce askerlik yapanlar borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olabiliyor. Sigortadan sonra 3 çocuğa kadar doğum borçlanması da kadın sigortalılara 6 yıl (2160 gün) kazandırıyor.

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Erken emeklilik için 2 fırsat! Şimdi öde en az 5 bin TL kazan

1 YIL ERKEN EMEKLİ OLARAK 12 MAAŞ FAZLA ALMA ŞANSI

Borçlanmak için SGK'ya o günlerin parası yatırılıyor ve prim kazanılıyor. Dolayısıyla kadınlar çalışmadan 6 yıllık prim kazanabilirken erkekler 18 ayı bulan askerliklerini borçlandıklarında 1 yıl erken emekli olarak 12 maaş fazla alma şansını yakalamış oluyor.

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Erken emeklilik için 2 fırsat! Şimdi öde en az 5 bin TL kazan

EMEKLİ MAAŞI İÇİN KATKI OLUYOR

Bu borçlanmalar ne zaman istenirse yapılabiliyor. Yani emeklilik yaşınız geldiğinde yapabileceğiniz gibi şimdiden de borçlanabilirsiniz.

Ne kadar erken borçlanırsanız o kadar daha az ödeme imkanınız var. Çünkü bu borçlanmalar yürürlükteki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

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Erken emeklilik için 2 fırsat! Şimdi öde en az 5 bin TL kazan

Dolayısıyla şimdi Aralık sonuna kadar borçlananlar Ocak'ta asgari ücret artacağı için en az yüzde 25 daha karlı çıkacak. Bu borçlanmaların bir başka katkısı da vergi anlamında oluyor. Birçok sigortalının bilmediği bu avantaj için borçlanmaları çalışırken yapmak gerekiyor.