28 Kasım 2021, Pazar
Antalya’da 300 yıllık gelenek kadınların gelir kapısı oldu! Parçası 500 TL’den satılıyor
Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde mazisi 300 yıla dayanan el emeği göz nuru ile yöresel başörtüler yapılıyor. Günümüzde az sayıdaki kişi tarafından dokunarak geleceğe taşınmaya çalışılıyor. Yöre kadınları, geleneksel başörtüsü yanında aynı yöntemle bugün masa örtüsü, peştamal, perde gibi ürünler de dokuyarak ev ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
Giriş Tarihi: 28.11.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 12:13
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