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Haberler Galeri Antalya’da 300 yıllık gelenek kadınların gelir kapısı oldu! Parçası 500 TL’den satılıyor

Antalya’da 300 yıllık gelenek kadınların gelir kapısı oldu! Parçası 500 TL’den satılıyor

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde mazisi 300 yıla dayanan el emeği göz nuru ile yöresel başörtüler yapılıyor. Günümüzde az sayıdaki kişi tarafından dokunarak geleceğe taşınmaya çalışılıyor. Yöre kadınları, geleneksel başörtüsü yanında aynı yöntemle bugün masa örtüsü, peştamal, perde gibi ürünler de dokuyarak ev ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 12:13
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Antalya’da 300 yıllık gelenek kadınların gelir kapısı oldu! Parçası 500 TL’den satılıyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde Ormana mahallesinde mazisi 300 yılı dayanan yöresel dokumacılığın günümüzde de yaşatılması için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurs oluşturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya’da 300 yıllık gelenek kadınların gelir kapısı oldu! Parçası 500 TL’den satılıyor

Kursa katılan kadınlar tarafından günümüzdeki başörtüsü yanında peştamal, perde, masa örtüsü gibi ürünler de yapılıyor.

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Antalya’da 300 yıllık gelenek kadınların gelir kapısı oldu! Parçası 500 TL’den satılıyor

Kadınlar bir yandan kurs görürken, bir yandan da siparişler alarak aile ekonomisine destek oluyorlar.

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Antalya’da 300 yıllık gelenek kadınların gelir kapısı oldu! Parçası 500 TL’den satılıyor

Yöresel dokumacılığın unutulmaması için açılan kursta açtıklarını anlatan kurs eğitmeni Feride Canbaş, 2010 yılında İbradı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilk kez kurs açıldığını ve kendisi de dahil olmak üzere bir yıl süren yöreye özgü dokuma kursunda 13 kişinin eğitildiğini kaydetti.

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Antalya’da 300 yıllık gelenek kadınların gelir kapısı oldu! Parçası 500 TL’den satılıyor

"ÖNEMLİ OLAN BU KÜLTÜRÜ UNUTMAMAK"

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmak adına 2010 yılında başlatılan projenin devamını sağladıklarını anlatan Canbaş, "2010 yılında açılmış olan kurs ile dokumayı öğrendik. Şimdi ise elimizden geldiği kadar öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz. Önemli olan bu kültürü unutmamak, kültürümüze sahip çıkmaktır. Kültürümüzü devam ettirmek için yeni öğrenciler bulup, gençlere açılmak istiyoruz" dedi.