Antalya’da 300 yıllık gelenek kadınların gelir kapısı oldu! Parçası 500 TL’den satılıyor

Yöresel dokumacılığın unutulmaması için açılan kursta açtıklarını anlatan kurs eğitmeni Feride Canbaş, 2010 yılında İbradı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilk kez kurs açıldığını ve kendisi de dahil olmak üzere bir yıl süren yöreye özgü dokuma kursunda 13 kişinin eğitildiğini kaydetti.