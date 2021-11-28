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Haberler Galeri Yıllık iznini biriktiren işçiyi sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu

Yıllık iznini biriktiren işçiyi sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu

Yıllık iznini biriktiren işçiyi sevindirecek haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, özel sektör çalışanlarının kullanmadıkları yıllık izinlerinin ücretinin ödenmesinin yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, bunun için zaman aşımı süresinin beş yıl olduğuna hükmetti. Peki çalışan işçiye yıllık izin ücreti ödenir mi? Yıllık izin ücretleri nasıl ödenir? Yıllık izin ücreti hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.11.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 10:48
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Yıllık iznini biriktiren işçiyi sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu

Özel bir şirkette çalışan işçi, işten çıkarıldıktan sonra İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini öne süren işçi, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı. İş Mahkemesi'nin defalarca reddettiği davada son sözü söyleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık iznini biriktiren özel sektör çalışanlarına müjdeli bir haber verdi.

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Yıllık iznini biriktiren işçiyi sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu

Yüksek Mahkeme, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle kullandırılmayan izinlerin ücretlerinin işçiye ödenmesi gerektiğine hükmetti.

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Yıllık iznini biriktiren işçiyi sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu

İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren kullanılmayan yıllık izin ücretleri için zamanaşımı süresinin 10 yıl değil 5 yıl olduğuna dikkat çekildi.

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Yıllık iznini biriktiren işçiyi sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu

Kararda şöyle denildi:

"4857 sayılı İş Kanunu'nda 'İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.

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Yıllık iznini biriktiren işçiyi sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu

Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar' hükmü yer almaktadır. Belirtilen düzenlemede iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kullandırılmamış olan yıllık izin sürelerine ait ücretin ücret niteliği özellikle vurgulanmıştır.