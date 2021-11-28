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Yıllık iznini biriktiren işçiyi sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu
Yıllık iznini biriktiren işçiyi sevindirecek haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, özel sektör çalışanlarının kullanmadıkları yıllık izinlerinin ücretinin ödenmesinin yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, bunun için zaman aşımı süresinin beş yıl olduğuna hükmetti. Peki çalışan işçiye yıllık izin ücreti ödenir mi? Yıllık izin ücretleri nasıl ödenir? Yıllık izin ücreti hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.11.2021 10:48Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 10:48