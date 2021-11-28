Yıllık iznini biriktiren işçiyi sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu

Kararda şöyle denildi:

"4857 sayılı İş Kanunu'nda 'İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.