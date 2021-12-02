02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doktorlara zam müjdesi netleşti! 2.500 - 5.000 TL arasında doktor maaş zammı! 2022 doktor maaşları ne kadar olacak?

Doktorlara zam müjdesi netleşti! 2.500 - 5.000 TL arasında doktor maaş zammı! 2022 doktor maaşları ne kadar olacak?

Sağlık çalışanlarına zam müjdesi geldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla binlerce sağlık çalışanını sevindirdi. Netleşen rakama göre; doktorlara 2.500 – 5.000 TL arasında zam geliyor. Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme, Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hekimlere 5.000 TL'ye kadar zam planlandığını belirten Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi. Peki; 2022 doktor maaşları ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 02.12.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:10
  • 1
  • 17
Doktorlara zam müjdesi netleşti! 2.500 - 5.000 TL arasında doktor maaş zammı! 2022 doktor maaşları ne kadar olacak?

Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Binlerce sağlık çalışanına müjdeli haber geldi. Sağlıkçıların 2022 yılında ne kadar maaş alacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla müjdeli haberi duyurdu. Böylelikle doktorların maaşlarında 5.000 TL'ye kadar artış yaşanacak. Bakan Koca yaptığı açıklamada; "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor." ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Doktorlara zam müjdesi netleşti! 2.500 - 5.000 TL arasında doktor maaş zammı! 2022 doktor maaşları ne kadar olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, Sağlık Çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti.

  • 3
  • 17
Doktorlara zam müjdesi netleşti! 2.500 - 5.000 TL arasında doktor maaş zammı! 2022 doktor maaşları ne kadar olacak?

Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" dedi.

  • 4
  • 17
Doktorlara zam müjdesi netleşti! 2.500 - 5.000 TL arasında doktor maaş zammı! 2022 doktor maaşları ne kadar olacak?

Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

  • 5
  • 17
Doktorlara zam müjdesi netleşti! 2.500 - 5.000 TL arasında doktor maaş zammı! 2022 doktor maaşları ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor."