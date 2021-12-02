Doktorlara zam müjdesi netleşti! 2.500 - 5.000 TL arasında doktor maaş zammı! 2022 doktor maaşları ne kadar olacak?

Sağlık çalışanlarına zam müjdesi geldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla binlerce sağlık çalışanını sevindirdi. Netleşen rakama göre; doktorlara 2.500 – 5.000 TL arasında zam geliyor. Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme, Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hekimlere 5.000 TL'ye kadar zam planlandığını belirten Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi. Peki; 2022 doktor maaşları ne kadar olacak?