01 Aralık 2021, Çarşamba
Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip! Çeyrek ve gram altın rekorlara doymuyor!
Altın neden yükseliyor? Ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş de tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek ve gram altında rekor üstüne rekor gelirken, altına yatırım yapan vatandaşlar canlı altın fiyatı takip etmek istiyor. Peki, altın neden yükseliyor? Gram altın dün 791 lirayı görerek rekor tazelemişti. Ons altında yaşanan düşüşün ardından ons altın yeniden yükselişe geçmişti. İşte; altın piyasalarındaki son durum!
Giriş Tarihi: 01.12.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 12:10
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