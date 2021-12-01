Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip! Çeyrek ve gram altın rekorlara doymuyor!

Analistler, Omicron varyantının ekonomiye etkisine ilişkin endişeler ve tahvil alımlarının beklenenden önce sonlandırılabileceğine işaret eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarının dün akşam saatlerinde piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün ise daha sakin bir seyir izlendiğini kaydetti. Analistler, altının ons fiyatında 1.830 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumuna geldiğini bildirdi.