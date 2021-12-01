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Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip! Çeyrek ve gram altın rekorlara doymuyor!

Altın neden yükseliyor? Ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş de tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek ve gram altında rekor üstüne rekor gelirken, altına yatırım yapan vatandaşlar canlı altın fiyatı takip etmek istiyor. Peki, altın neden yükseliyor? Gram altın dün 791 lirayı görerek rekor tazelemişti. Ons altında yaşanan düşüşün ardından ons altın yeniden yükselişe geçmişti. İşte; altın piyasalarındaki son durum!

Giriş Tarihi: 01.12.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 12:10
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Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip! Çeyrek ve gram altın rekorlara doymuyor!

Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip etmek isteyenler altındaki son durumu merak ediyor. Her gün rekorlara doymayan altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş trendleriyle, gram altın dün 791 lirayı görerek rekor tazelemişti. Çeyrek altın ise 1.250 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki; altın neden yükseliyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip! Çeyrek ve gram altın rekorlara doymuyor!

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 üzerinde 765.5 liradan tamamladı.

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Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip! Çeyrek ve gram altın rekorlara doymuyor!

Analistler, Omicron varyantının ekonomiye etkisine ilişkin endişeler ve tahvil alımlarının beklenenden önce sonlandırılabileceğine işaret eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarının dün akşam saatlerinde piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün ise daha sakin bir seyir izlendiğini kaydetti. Analistler, altının ons fiyatında 1.830 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumuna geldiğini bildirdi.

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Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip! Çeyrek ve gram altın rekorlara doymuyor!

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Ekonomist'in haberine göre; analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler nedeniyle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar kurundaki artışın da etkisiyle yurt içinde altın fiyatlarının hızlı yükseldiğini söyledi.

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Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip! Çeyrek ve gram altın rekorlara doymuyor!

FİYATLARA ETKİ EDECEK 3 GELİŞME

QNB Finansinvest Analisti Yusuf Topçu altın fiyatları üzerinde etkili olacak 3 önemli gelişmeyi açıkladı. Topçu, 3 önemli gelişmeyi, ABD tahvil faizlerindeki gerileme, yeni varyant ile yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi ve ABD istihdam piyasasının çok da etkin işlemediği şeklinde değerlendirdi.