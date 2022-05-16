16 Mayıs 2022, Pazartesi
1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...
Kamuda çalışanlar bilindiği üzere kadrolu ve taşeron olarak ikiye ayrılıyor. Taşeron işçinin öteki işçilerden farkı çalıştığı iş yerinde kadrolu işçi olarak değil sözleşmeli olarak çalışması. Sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdilecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı verildi mi? Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 21:46
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