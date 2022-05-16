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Haberler Galeri 1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...

1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...

Kamuda çalışanlar bilindiği üzere kadrolu ve taşeron olarak ikiye ayrılıyor. Taşeron işçinin öteki işçilerden farkı çalıştığı iş yerinde kadrolu işçi olarak değil sözleşmeli olarak çalışması. Sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdilecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı verildi mi? Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022 21:46
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1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...

Taşerondan kadroya geçen kamu personellerine müjdeli haber geldi. Özelleştirme sebebiyle kamu veya özel sektör işverinince iş akitleri iptal edilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atananlar bu açıklamayı bekliyordu. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdilecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı verildi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...

Özelleştirilme nedeniyle kamu veya özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atanlara müjde geldi.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmelerinin sona erdirilecek mi?

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1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi?

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1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklıyor...

İSTİHDAM EDİLEBİLİRLER

Kanunun ilgili maddesine göre sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, gerekli şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamdaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.

Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hale kazandıkları tarihi geçemez.

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1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...

Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188' sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası; "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları- sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamdaki-i hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.