13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...

13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren temmuz zammı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. İlk altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacak olan emekli ve memurların maaş artışları belli oluyor. Geriye son iki veri kalırken, tahminelere göre artış yüzde 38'i aşacak. Ek iyileştirmelerin de gündemde olduğu emekli kazanç takvimini yazımızda ele aldık. Peki, emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zamana yatacak? İşte son gelişmeler...