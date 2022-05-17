HaberlerGaleri13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...
13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...
Emekli ve memur temmuz ayını beklemeye başlarken, yılık ilk yarısında yapılacak artışlar ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Kurban Bayramı ikramiyesi, temmuz zammı ve ek iyilerştirmeler ile çifte bayram yaşayacak olan emekliler, heyecan içinde son gelişmeleri araştırıyor. Emekli ve memur maaş zammı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? Ek artış olacak mı? İşte haberin detayları...