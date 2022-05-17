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Haberler Galeri 13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...

13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...

Emekli ve memur temmuz ayını beklemeye başlarken, yılık ilk yarısında yapılacak artışlar ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Kurban Bayramı ikramiyesi, temmuz zammı ve ek iyilerştirmeler ile çifte bayram yaşayacak olan emekliler, heyecan içinde son gelişmeleri araştırıyor. Emekli ve memur maaş zammı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? Ek artış olacak mı? İşte haberin detayları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:01
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13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...

13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren temmuz zammı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. İlk altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacak olan emekli ve memurların maaş artışları belli oluyor. Geriye son iki veri kalırken, tahminelere göre artış yüzde 38'i aşacak. Ek iyileştirmelerin de gündemde olduğu emekli kazanç takvimini yazımızda ele aldık. Peki, emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zamana yatacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...

TEMMUZ KAZANÇ AYI OLACAK

Temmuz ayı milyonlarca emekli için kazanç ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte maaş zammı ve ek artışlar gündemde olacak.

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13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılının ikinci bayram ikramiyesi Temmuz'da hesaplara yatacak. Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram ikramiyelerinin ise 1-8 Temmuz tarihlerinde verilmesi düşünülüyor. Kesin tarihler ilerleyen günlerde açıklanacak.

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13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerde artış yapılacağı iddia edilmişti. Ancak bayram ikramiyesine zam yapılmayacağı resmi olarak açıklandı. Buna göre, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere 1.100 TL verilecek.

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13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2022'nin ilk altı aylık enflasyon oranına göre emekli ve memurların maaşlarında artış yaşanacak. Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz'da açıklanacak ve böylelikle altı aylık veri belirlenmiş olacak. Emekli ve memurların zam oranı 4 Tmemuz Pazartesi günü kesinleşecek.