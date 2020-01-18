En düşük kıdem tazminatı 385 TL zamlandı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavan ve taban rakamlarında büyük artış yaşandı. Kıdem tazminatının tabanı asgari ücretin brütü olarak ayarlanırken, tavan rakam üst sınırın brütü olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl 6 bin 380 TL olan tavan ücret bu yıl 6 bin 730 TL oldu. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ise 2 bin 943 TL oldu. Bir yıl önceye göre 385 TL'lik net artış gerçekleşti. Kıdem tazminatı alma hesabı yapanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Kıdem tazminatı alma şartları ve taban, tavan hesabını sizler için hazırladık. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı ile ilgili tüm bilgiler...

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