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En düşük kıdem tazminatı 385 TL zamlandı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatına 5.49 oranında zam geldi. İşçiler 2020 yılında alacakları kıdem tazminatlarını yeni tarifeler üzerinden alacak. Hesaplamalarda yeni rakamların gözardı edilmesi halinde işçilerin kıdem tazminatları az yatabilir. İşçinin işten atılması halinde ödenen kıdem tazminatı, haklı fesih hallerinde de ödeniyor. Ayrıca ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve işe iade gibi ödenekler de mahkemelerde açılan davalar ile alınabiliyor. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte kıdem tazminatı ile ilgili bilgiler...

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Giriş Tarihi: 18.01.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 12:37
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En düşük kıdem tazminatı 385 TL zamlandı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavan ve taban rakamlarında büyük artış yaşandı. Kıdem tazminatının tabanı asgari ücretin brütü olarak ayarlanırken, tavan rakam üst sınırın brütü olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl 6 bin 380 TL olan tavan ücret bu yıl 6 bin 730 TL oldu. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ise 2 bin 943 TL oldu. Bir yıl önceye göre 385 TL'lik net artış gerçekleşti. Kıdem tazminatı alma hesabı yapanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Kıdem tazminatı alma şartları ve taban, tavan hesabını sizler için hazırladık. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı ile ilgili tüm bilgiler...

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En düşük kıdem tazminatı 385 TL zamlandı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

YÜZDE 5.49 ORANINDA ZAMLANDI

Kıdem tazminatı yüzde 5.49 oranında zamlandı. 2020 yılı kıdem tazminatı tavan ve taban rakamlarının belli olmasının ardından işten çıkanlara yeni ücretlerin ödenmesi gerekiyor. Önce kıdem tazminatı alma şartlarına bakalım...

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En düşük kıdem tazminatı 385 TL zamlandı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NELER?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı işyerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten attığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Ayrıca, yaş dışındaki emeklilik koşulları yerine getirildiğinde işçi işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. İstisnai olarak erkek işçiler askere giderken, kadınlar da evlendiklerinde bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.

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En düşük kıdem tazminatı 385 TL zamlandı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

Yaş dışındaki emeklilik koşullarını doldurmak suretiyle, örneğin 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girip 15 yıl sigortalılık 3600 prim gününü tamamlamış olanlar kendi istekleriyle işten ayrılırken kıdem tazminatını alabiliyorlar. Bu durumda olan ve brüt ücreti tavanı aşan kişiler, yılın ocak ve temmuz aylarında ayrıldıklarında daha yüksek kıdem tazminatı alabilirler. Özellikle çalışma süresi uzun olan kişilerin kıdem tazminatı tavanına dikkat etmeleri gerekiyor.

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En düşük kıdem tazminatı 385 TL zamlandı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

Brüt ücreti tavanın altında bulunan kişiler için ne zaman ayrılacakları fark etmiyor.

Asgari ücretle çalışanlar için en ideal dönem ise her yılın ocak ayı. Asgari ücret son yıllarda sadece ocak aylarında artırıldığı için, bu ayda işten ayrılanlar daha yüksek kıdem tazminatı alırlar. Örneğin 2019'da kıdem tazminatı yüzde 26 oranında artırıldı. Asgari ücret ile çalışan işçi 2018'in aralık ayı yerine 2019'un ocak ayında ayrılmayı tercih ettiğinde yüzde 26 oranında daha fazla kıdem tazminatı aldı.