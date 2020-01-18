BİZE ULAŞIN
En düşük kıdem tazminatı 385 TL zamlandı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?
Kıdem tazminatına 5.49 oranında zam geldi. İşçiler 2020 yılında alacakları kıdem tazminatlarını yeni tarifeler üzerinden alacak. Hesaplamalarda yeni rakamların gözardı edilmesi halinde işçilerin kıdem tazminatları az yatabilir. İşçinin işten atılması halinde ödenen kıdem tazminatı, haklı fesih hallerinde de ödeniyor. Ayrıca ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve işe iade gibi ödenekler de mahkemelerde açılan davalar ile alınabiliyor. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte kıdem tazminatı ile ilgili bilgiler...
Giriş Tarihi: 18.01.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 12:37
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20