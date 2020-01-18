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Kronik hastalara 1460 TL destek! 2020 engelli maaşı, 65 yaş aylığı, yetim ve dul desteği ne kadar?

Devlet yardım programları kapsamını her geçen gün genişletiyor. Sosyal yardımlar milyonlarca kişiye düzenli olarak ulaşıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında gerçekleşen sosyal yardımların şemsiyesi oldukça geniş. Barınma, gıda, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda farklı ödemeler yapılıyor. Ödemelere her yıl düzenli zam da yapılıyor. 2020'de de tüm sosyal yardımlar zamlandı. Onlardan biri de kronik hastalara yapılan ödeme. Kronik rahatsızlık yaşayanlara bu yıl 1460 TL ödeme yapılıyor. Peki, 2020 engelli maaşı, 65 yaş aylığı, yetim ve dul desteği ne kadar? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programları...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 12:05
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Kronik hastalara 1460 TL destek! 2020 engelli maaşı, 65 yaş aylığı, yetim ve dul desteği ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her geçen gün sosyal yardım programlarını artırıyor. İhtiyaç sahibi her alana yetişme gayreti gösteren Bakanlık tarafından talep edilen istekler doğrultusunda yeni programlar da geliyor. Sosyal yardım programlarından şartları karşılayan herkes yararlanabiliyor. Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi türlü alanlarda destek alınabilirken, ödenekler 2020'de zamlandı. Sizler için tüm yardım programlarını derledik. İşte detaylar...

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Kronik hastalara 1460 TL destek! 2020 engelli maaşı, 65 yaş aylığı, yetim ve dul desteği ne kadar?

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMLARI NELER?

YAKIT YARDIMI NEDİR?

2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir

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Kronik hastalara 1460 TL destek! 2020 engelli maaşı, 65 yaş aylığı, yetim ve dul desteği ne kadar?

SOSYAL KONUT DESTEĞİ

Sosyal güvencesi olmayan, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.

Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL; 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanır (Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni başvuru alınmamaktadır).

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir Geri ödemeli olarak konut verilir.

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Kronik hastalara 1460 TL destek! 2020 engelli maaşı, 65 yaş aylığı, yetim ve dul desteği ne kadar?

GIDA YARDIMI NEDİR?

İhtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerdir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına bu amaçla ilave kaynak aktarılmaktadır.

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir

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Kronik hastalara 1460 TL destek! 2020 engelli maaşı, 65 yaş aylığı, yetim ve dul desteği ne kadar?

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA VERİLEN DESTEKLER NEDİR, NASIL ALINIR?

Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan "Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi" Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve 2010 yılı Aralık ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip kanıta dayalı sosyal politika anlayışı çerçevesinde, 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmıştır. 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşların başvuruları alınmaya başlanmıştır.

İki ayda bir 275 TL olarak ödenir. PTT'den alınır.