Kronik hastalara 1460 TL destek! 2020 engelli maaşı, 65 yaş aylığı, yetim ve dul desteği ne kadar?

Devlet yardım programları kapsamını her geçen gün genişletiyor. Sosyal yardımlar milyonlarca kişiye düzenli olarak ulaşıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında gerçekleşen sosyal yardımların şemsiyesi oldukça geniş. Barınma, gıda, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda farklı ödemeler yapılıyor. Ödemelere her yıl düzenli zam da yapılıyor. 2020'de de tüm sosyal yardımlar zamlandı. Onlardan biri de kronik hastalara yapılan ödeme. Kronik rahatsızlık yaşayanlara bu yıl 1460 TL ödeme yapılıyor. Peki, 2020 engelli maaşı, 65 yaş aylığı, yetim ve dul desteği ne kadar? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programları...