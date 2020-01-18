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Çalışan annelere en az 5278 TL! İŞKUR'dan yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır?

Kadının çalışma hayatındaki yeri gün geçtikçe sağlamlaşıyor. Hükümet kadının iş hayatındaki sayısını arttırmak adına birçok pozitif ayrıcalık sağlıyor. Kadınların çalışma hayatındaki kariyer planlarının aksamaması ve annelik görevinden mahrum kalmaması adına da önemli çalışmalar var. Bunlardan biri de doğum sonrası yarım gün çalışma ayrıcalığı. Yarım gün çalışan annelerin maaşları devlet tarafından desteklenerek yatırılıyor. Bir çalışan anne 1 çocuk için 5278 TL alıyor. Bu en az ödenen tutar olarak biliniyor. Peki, yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır? Kim ne kadar ödeme alabilir? Merak edilen soruların yanıtları ve ayrıntılı ödeme tablosu haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 12:53
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Çalışan annelere en az 5278 TL! İŞKUR'dan yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır?

Kadının iş hayatına katılımı ile ilgili birçok çalışma yapılıyor. Kadının iş hayatına katılımı sonrası da annelik görevinden mahrum kalmaması üzerine de çalışmalar var. Annelere doğum öncesi 2, doğum sonrası 2 ay şeklinde 4 ay izin veriliyor. İznin parası devlet tarafından karşılanıyor. Bunun dışında annelere çocuk olduktan sonra yarım gün çalışma hakkı da veriliyor. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılaması için çalışma saati esnetilen annelerin ücretlerini İŞKUR vasıtasıyla yine devlet üstleniyor. Bir çalışan anne 1 çocuk için 5278 TL alıyor. Bu en az ödenen tutar olarak biliniyor. Peki, yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır? Kim ne kadar ödeme alabilir? Merak edilen soruların yanıtları ve ayrıntılı ödeme tablosu haberimizde...

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Çalışan annelere en az 5278 TL! İŞKUR'dan yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır?

Çalışan anneler için getirilen yarım çalışma tam maaş uygulamasında ödenekler yeni asgari ücretle birlikte arttı. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün yarım çalışma yapabiliyor.

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Çalışan annelere en az 5278 TL! İŞKUR'dan yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır?

Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren yarım maaş öderken, anneye İŞKUR tarafından yarım çalışma ödeneği de veriliyor. Böylece ödemeler birinci çocukta 30 gün, ikinci çocukta 60 gün ve sonraki doğumlarda 90 gün olarak yapılıyor.

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Çalışan annelere en az 5278 TL! İŞKUR'dan yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır?

İŞKUR YARIM GÜN ÇALIŞMA PARASI ALMA ŞARTLARI NELER?

* İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
* Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

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Çalışan annelere en az 5278 TL! İŞKUR'dan yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır?

* Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunması gerekiyor.