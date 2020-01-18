Çalışan annelere en az 5278 TL! İŞKUR'dan yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır?
Kadının çalışma hayatındaki yeri gün geçtikçe sağlamlaşıyor. Hükümet kadının iş hayatındaki sayısını arttırmak adına birçok pozitif ayrıcalık sağlıyor. Kadınların çalışma hayatındaki kariyer planlarının aksamaması ve annelik görevinden mahrum kalmaması adına da önemli çalışmalar var. Bunlardan biri de doğum sonrası yarım gün çalışma ayrıcalığı. Yarım gün çalışan annelerin maaşları devlet tarafından desteklenerek yatırılıyor. Bir çalışan anne 1 çocuk için 5278 TL alıyor. Bu en az ödenen tutar olarak biliniyor. Peki, yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır? Kim ne kadar ödeme alabilir? Merak edilen soruların yanıtları ve ayrıntılı ödeme tablosu haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.01.2020 12:51Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 12:53