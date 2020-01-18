Çalışan annelere en az 5278 TL! İŞKUR'dan yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır?

Kadının iş hayatına katılımı ile ilgili birçok çalışma yapılıyor. Kadının iş hayatına katılımı sonrası da annelik görevinden mahrum kalmaması üzerine de çalışmalar var. Annelere doğum öncesi 2, doğum sonrası 2 ay şeklinde 4 ay izin veriliyor. İznin parası devlet tarafından karşılanıyor. Bunun dışında annelere çocuk olduktan sonra yarım gün çalışma hakkı da veriliyor. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılaması için çalışma saati esnetilen annelerin ücretlerini İŞKUR vasıtasıyla yine devlet üstleniyor. Bir çalışan anne 1 çocuk için 5278 TL alıyor. Bu en az ödenen tutar olarak biliniyor. Peki, yarım gün çalışma ücreti nasıl alınır? Kim ne kadar ödeme alabilir? Merak edilen soruların yanıtları ve ayrıntılı ödeme tablosu haberimizde...