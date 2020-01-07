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En düşük kıdem tazminatı 385 TL arttı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavan ve taban rakamlarında büyük artış yaşandı. Kıdem tazminatının tabanı asgari ücretin brütü olarak ayarlanırken, tavan rakam üst sınırın brütü olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl 6 bin 380 TL olan tavan ücret bu yıl 6 bin 730 TL oldu. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ise 2 bin 943 TL oldu. Bir yıl önceye göre 385 TL'lik net artış gerçekleşti. Kıdem tazminatı alma hesabı yapanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Kıdem tazminatı alma şartları ve taban, tavan hesabını sizler için hazırladık. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 16:48
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En düşük kıdem tazminatı 385 TL arttı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavan rakamı arttı. Asgari ücret zammı ile birlikte kıdem tazminatında büyük artış oldu. Asgari ücret 2020 yılında yüzde 15 artışla 2 bin 324 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 943 TL oldu. 2019 yılında 2 bin 558 TL olan asgari ücret kıdem tazminatı, 2020 yılında 2 bin 943 TL oldu. Yani kıdem tazminatında her yıl için 385 TL zam gerçekleşti. Buna göre 10 yıllık bir asgari ücretli çalışan 29 bin 430 TL kazanırken, 2019'da tazminat alan bir kişiye göre 3850 TL fazla para alacak. Kıdem tazminatı tavan rakamı da aynı oranda yükselerek 6 bin 730 TL oldu. Peki, kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? İşte kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama...

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En düşük kıdem tazminatı 385 TL arttı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATINA YÜZDE 15 ZAM

Kıdem tazminatı işçinin işverene karşı en büyük gücü olarak biliniyor. Ansızın yaşanan işten çıkarmalar, tenkisatlar ve mobbinglerde işçiler kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alabiliyor. Bu ödemeler her yıl devletin belirlediği taban ve tavan ücretler üzerinden ödeniyor.

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En düşük kıdem tazminatı 385 TL arttı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

Bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 15 zam sonrası kıdem tazminatı tabanı 2 bin 943 TL oldu. Geçtiğimiz yıla göre 385 TL'lik artış yaşandı. 10 yıllık kıdem tazminatında ise alınacak rakam 3850 TL fazla olacak.

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En düşük kıdem tazminatı 385 TL arttı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN RAKAMI DA BELLİ OLDU

2019 yılında kıdem tazminatı tavanı için uygulanan rakam 6 bin 380 TL'ydi. Yani bir çalışan 10 yıl sonunda minimum 63 800 TL alıyordu. Bu yıl yapılan artışla tavan ücret 6 bin 730 TL oldu. Bir çalışan yıl başına bu ücreti alacak. 10 yıl çalışana 67 bin 300 TL ödenecek.

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En düşük kıdem tazminatı 385 TL arttı! Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

EN YÜKSEK DEVLET MEMURUNA ÖDENECEK AZAMİ EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİ GEÇEMİYOR

Hizmet akdiyle bir işverene bağlı olarak çalışanlar, en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla, çalıştıkları her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ücreti yüksek olanların kıdem tazminatında ise tavan uygulanıyor. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

En yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesi, memur maaş katsayısı ile belirleniyor. Buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı, her yıl ocak ve temmuz aylarında artıyor.