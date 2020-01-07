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En az 4 bin TL maaşla KPSS'siz personel alımı! Kızılay personel alım şartları neler?

Türk Kızılayı KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak. Personel alımı ile ilgili bilgiler Kızılay'ın kariyer sayfasında yer aldı. Kızılay alacağı personelleri kariyer sayfasından bilgilendiriyor. Birçok alanda personel alımı devam ediyor. Kızılay personel alım haberleri büyük ilgi görürken, başvurular da oldukça yoğun. Personel alımı için aranan nitelikler belli oldu. Maaş için 4-7 bin TL arası rakamlar telaffuz ediliyor. Yine de başvuru sırasında maaş detaylarını ayrıca konuşmak gerekiyor. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte Kızılay personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 17:20
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En az 4 bin TL maaşla KPSS'siz personel alımı! Kızılay personel alım şartları neler?

Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapacak. Türkiye'nin en saygın kurumlarından olan Kızılay ülkemizde ve birçok ülkede insanların yardımına koşuyor. Gönüllü faaliyetleri ile dikkat çeken Kızılay'da çalışmak birçok vatandaşın hayali. Kızılay'da çalışmak isteyen vatandaşlara müjde geldi. Kızılay KPSS şartı aramadan personel alacağını duyurdu. Kızılay'ın kariyer sitesinde işçi alımı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı. Maaşların 4 bin ile 7 bin TL arasında değişeceği belirtiliyor. ancak rakamlar işçilerle konuşulduğunda netlik kazanacak. Peki, KPSS şartsız Kızılay personel alımı nasıl olacak? İşte ilanlar ile ilgili detaylar...

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En az 4 bin TL maaşla KPSS'siz personel alımı! Kızılay personel alım şartları neler?

KIZILAY YENİ İŞ İLANLARI YAYINLADI

İş arayanlar için önemli iş fırsatları sunan Türk Kızılayı vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilmek için her hafa birbirinden farklı iş ilanları yayınlıyor.

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En az 4 bin TL maaşla KPSS'siz personel alımı! Kızılay personel alım şartları neler?

KIZILAY ANKARA'DA 14 FARKLI POZİSYONA PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Kızılay tarafından yayınlanan KPSS'siz personel alım ilanında, Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Uzmanı (BGRY112019)Dijital İletişim (Webmaster) Uzmanı (DIU112019)Doktor / Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi (Doktor 2020)Eğitim Asistanı (EA112019)Grafiker (Grafiker-2019)İletişim Asistanı (İA062019)Koruma Programı Proje Sorumlusu Normal Dönem Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi (PSHBY 2019)Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Birim Yöneticisi (SGTBY2019)Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Uzmanı (SGTU2019)Sistem (Ağ Yönetimi) Uzmanı (SU112019)Veri Doğrulama Uzmanı (VDU022019)Yazı İşleri Uzmanı (HM2020)Yazılım Geliştirme Uzmanı (YU052019) alımı yapılacağı açıklandı.

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En az 4 bin TL maaşla KPSS'siz personel alımı! Kızılay personel alım şartları neler?

KIZILAY KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanına başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları açıklandı.

KPSS'siz Kızılay personel alım ilanı başvuru şartları şöyle:

-Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak

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En az 4 bin TL maaşla KPSS'siz personel alımı! Kızılay personel alım şartları neler?

-İyi seviyede İngilizce bilmek (ikinci dil olarak Arapça bilen tercih sebebidir),

-Daha önce benzeri bir pozisyonda deneyimi olmak,

-Analitik düşünme yapısına sahip,