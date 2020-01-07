En az 4 bin TL maaşla KPSS'siz personel alımı! Kızılay personel alım şartları neler?
Türk Kızılayı KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak. Personel alımı ile ilgili bilgiler Kızılay'ın kariyer sayfasında yer aldı. Kızılay alacağı personelleri kariyer sayfasından bilgilendiriyor. Birçok alanda personel alımı devam ediyor. Kızılay personel alım haberleri büyük ilgi görürken, başvurular da oldukça yoğun. Personel alımı için aranan nitelikler belli oldu. Maaş için 4-7 bin TL arası rakamlar telaffuz ediliyor. Yine de başvuru sırasında maaş detaylarını ayrıca konuşmak gerekiyor. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte Kızılay personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 07.01.2020 17:06Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 17:20