En az 4 bin TL maaşla KPSS'siz personel alımı! Kızılay personel alım şartları neler?

Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapacak. Türkiye'nin en saygın kurumlarından olan Kızılay ülkemizde ve birçok ülkede insanların yardımına koşuyor. Gönüllü faaliyetleri ile dikkat çeken Kızılay'da çalışmak birçok vatandaşın hayali. Kızılay'da çalışmak isteyen vatandaşlara müjde geldi. Kızılay KPSS şartı aramadan personel alacağını duyurdu. Kızılay'ın kariyer sitesinde işçi alımı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı. Maaşların 4 bin ile 7 bin TL arasında değişeceği belirtiliyor. ancak rakamlar işçilerle konuşulduğunda netlik kazanacak. Peki, KPSS şartsız Kızılay personel alımı nasıl olacak? İşte ilanlar ile ilgili detaylar...