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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 100 personel alımı ilanı! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

2020 yılının ilk haftası geride kalırken istihdam ile ilgili büyük adımlar atılıyor. Şeker fabrikaları 1500, İŞKUR üzerinden belediyeler 564 kişi, üniversiteler ve bakanlıklar da onlarca kişi için alım ilanları yayınladı. Devlet Personel Daire Başkanlığı'nda birçok toplu işçi ve memur alımı haberi yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilanı da onlar arasında öne çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrosundaki eksikleri tamamlamak için farklı pozisyonlarda 100 personel alacak. Personel alımları ile ilgili detaylar yayımlanan ilanda yer aldı. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler şartları araştırıyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 14:51
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 100 personel alımı ilanı! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 personel alımı için ilan yayımladı İlanda personellerin hangi birimler için alınacağına geniş yer verildi. Kontenjanların dışında istenen şartlar ve sınavlar ile ilgili bilgiler verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım şartları neler, başvurular nereden, nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları.

GALERİNİN SONUNDA İŞÇİ ALIMI İLE İLGİLİ TABLO YER ALMAKTADIR

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 100 personel alımı ilanı! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

BAKANLIK İLAN YAYIMLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 100 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ankara ve İstanbul'da görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 100 personel alımı ilanı! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

a) Giriş sınavı, Ankara'da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 100 personel alımı ilanı! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (07/02/2020) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 100 personel alımı ilanı! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

A- Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının TABLO 1 ve TABLO 2'de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,

GALERİNİN SONUNDA İŞÇİ ALIMI İLE İLGİLİ TABLO YER ALMAKTADIR