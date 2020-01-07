Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 100 personel alımı ilanı! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

2020 yılının ilk haftası geride kalırken istihdam ile ilgili büyük adımlar atılıyor. Şeker fabrikaları 1500, İŞKUR üzerinden belediyeler 564 kişi, üniversiteler ve bakanlıklar da onlarca kişi için alım ilanları yayınladı. Devlet Personel Daire Başkanlığı'nda birçok toplu işçi ve memur alımı haberi yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilanı da onlar arasında öne çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrosundaki eksikleri tamamlamak için farklı pozisyonlarda 100 personel alacak. Personel alımları ile ilgili detaylar yayımlanan ilanda yer aldı. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler şartları araştırıyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 14:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





