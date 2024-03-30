30 Mart 2024, Cumartesi
En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? A Haber'de rakam verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili temmuz ayını işaret ederek, "Temmuzda, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi. Peki emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? En düşük emekli maaşı artar mı? Masada hangi formüller var? Refah payı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:20
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