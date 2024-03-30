En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? A Haber’de rakam verdi

ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKAR MI?

Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği temmuzda verilen enflasyon zammına artı olarak ek bir kaynak bulunması. Bu senaryolardan biri en düşük emekli aylığını yükseltip hem de baya bir yükseltip belki asgari ücret seviyesine çıkarıp daha sonra da intibakla birlikte prim ödenen güne göre maaş güncellemesi. 5 bin günle emekli olan 7 bin gün emekli olanların maaşları birbirine yaklaştı. Bu da bağlama oranları ve hesaplama sisteminden kaynaklı. Bununla ilgili bir düzenleme olması mümkün. 6 aylık enflasyona artı olarak.

Bu olmazsa belki bağlama oranlarını yükselerek yüzde 30'ları belki yüzde 50 civarına çıkarmak alınacak zammı.