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Haberler Galeri En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? A Haber'de rakam verdi

En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? A Haber'de rakam verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili temmuz ayını işaret ederek, "Temmuzda, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi. Peki emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? En düşük emekli maaşı artar mı? Masada hangi formüller var? Refah payı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:20
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En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? A Haber’de rakam verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada emeklilere müjde niteliğinde bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." ifadelerini kullandı.

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En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? A Haber’de rakam verdi

Peki en düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? Uzman isimler A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? A Haber’de rakam verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen: 6 aylık enflasyona bağlı olarak zam alınıyor. Ocak ayında yıllık enflasyona bağlı olarak almışlardı.


İlk ocak şubat ayı için enflasyon oranımız yüzde 11.53 olarak zaten ortaya çıktı. Geri kalan 4 aylık dönemlerin de ortalaması alınacak. Yüzde 3 ya da 4 olduğunu düşünürsek her ay. Yüzde 25 ya da 30'luk bir zam ortaya çıkmış olacak ilk 6 aylık dönem için. Bu yüzde 30 bile olsa emeklinin satın alma gücünü korumaya yetmiyor.

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En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? A Haber’de rakam verdi

ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKAR MI?

Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği temmuzda verilen enflasyon zammına artı olarak ek bir kaynak bulunması. Bu senaryolardan biri en düşük emekli aylığını yükseltip hem de baya bir yükseltip belki asgari ücret seviyesine çıkarıp daha sonra da intibakla birlikte prim ödenen güne göre maaş güncellemesi. 5 bin günle emekli olan 7 bin gün emekli olanların maaşları birbirine yaklaştı. Bu da bağlama oranları ve hesaplama sisteminden kaynaklı. Bununla ilgili bir düzenleme olması mümkün. 6 aylık enflasyona artı olarak.

Bu olmazsa belki bağlama oranlarını yükselerek yüzde 30'ları belki yüzde 50 civarına çıkarmak alınacak zammı.

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En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? A Haber’de rakam verdi

"EN AZ 2-3 BİN TL"

Sayın Erdoğan'ın konuşmasına baktığımız zaman temmuz ayında verilecek enflasyon zammının artısı bir ödeme yapılarak bir düzenleme doğrultusuna gidileceğini açıkladı.

En düşük emekli aylığını artırdıklarını farz edersek muhtemelen 2-3 bin TL'lik daha önce konuşulan olması gereken bütün ekonomistlerin ve sosyal güvenlik uzmanlarının da bir arada belli bir bütçeye vurduğu zaman en az 2-3 bin TL'lik bir artış söz konusu olacaktır.