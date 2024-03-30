1995 1998 1999 2008! SGK girişiyle gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Esnek emeklilik, stresli iş hayatından erken bir çıkış yapmak ve daha kaliteli bir yaşam sürdürmek isteyenler için oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunmuş olduğu esnek emeklilik şartları, bu hayali gerçeğe dönüştürmek isteyenler için bir fırsat sunuyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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