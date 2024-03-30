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Haberler Galeri 1995 1998 1999 2008! SGK girişiyle gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

1995 1998 1999 2008! SGK girişiyle gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Esnek emeklilik, stresli iş hayatından erken bir çıkış yapmak ve daha kaliteli bir yaşam sürdürmek isteyenler için oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunmuş olduğu esnek emeklilik şartları, bu hayali gerçeğe dönüştürmek isteyenler için bir fırsat sunuyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:01
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1995 1998 1999 2008! SGK girişiyle gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Esnek emeklilik, bireylerin belirli prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarını yerine getirerek, normal emeklilik yaşını beklemeden emeklilik hakkı elde edebilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı ve yaş gibi değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların bu süreci daha kolay yönetebilmeleri için çeşitli esneklikler sunmaktadır.

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1995 1998 1999 2008! SGK girişiyle gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

🔸31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme; 60 yaş
🔸09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme; 60 yaş

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1995 1998 1999 2008! SGK girişiyle gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

🔸24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl; 5975 gün prim ödeme; 58 yaş
🔸24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl; 5900 gün prim ödeme; 57 yaş

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1995 1998 1999 2008! SGK girişiyle gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

🔸24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl; 5825 gün prim ödeme; 56 yaş
🔸24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl; 5750 gün prim ödeme; 55 yaş

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1995 1998 1999 2008! SGK girişiyle gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

🔸24.11.1992 ~ 23.05.1994: 25 yıl; 5675 gün prim ödeme; 54 yaş
🔸24.05.1991 ~ 23.11.1992: 25 yıl; 5600 gün prim ödeme; 53 yaş