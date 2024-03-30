30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aylık 3.887 TL taksitle tapu sahibi olun! 0.69 Faizli Nisan 2024 geri ödeme tablosu belli oldu! 15 yıl vadeyle 900 Bin Lira, 1 Milyon TL...

Aylık 3.887 TL taksitle tapu sahibi olun! 0.69 Faizli Nisan 2024 geri ödeme tablosu belli oldu! 15 yıl vadeyle 900 Bin Lira, 1 Milyon TL...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli bir adım attı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla 180 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi imkanı sağlanacağını duyurdu. Peki 900 bin lira, 1 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar? İşte kuruşu kuruşuna 0,69 faizle geri ödeme tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:38
  • 1
  • 10
Aylık 3.887 TL taksitle tapu sahibi olun! 0.69 Faizli Nisan 2024 geri ödeme tablosu belli oldu! 15 yıl vadeyle 900 Bin Lira, 1 Milyon TL...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün ivme kazanması için önemli bir adım attı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerini teşvik etmek amacıyla 180 ay vade ve düşük faiz oranlarıyla kredi fırsatı sunulacağını duyurdu. Bu kredi imkanıyla birlikte, kentsel dönüşümün daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

  • 2
  • 10
Aylık 3.887 TL taksitle tapu sahibi olun! 0.69 Faizli Nisan 2024 geri ödeme tablosu belli oldu! 15 yıl vadeyle 900 Bin Lira, 1 Milyon TL...

Türkiye'nin önde gelen metropollerinde kentsel dönüşüm alanında önemli bir adım atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki liderliğinde başlatılan "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi", İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ gibi şehirlerin kentsel dönüşümünü hedefliyor. Bu proje, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede öncü bir konuma gelmesini amaçlıyor.

  • 3
  • 10
Aylık 3.887 TL taksitle tapu sahibi olun! 0.69 Faizli Nisan 2024 geri ödeme tablosu belli oldu! 15 yıl vadeyle 900 Bin Lira, 1 Milyon TL...

Pilot Bölge İzmir: İklim Değişikliğine Karşı Dirençli Şehirler

Projede, özellikle iklim değişikliğinin getirdiği risklerin azaltılması ve doğal afetlere karşı şehirlerin direncinin artırılması hedefleniyor. İzmir'in pilot bölge olarak seçildiği projede, Türkiye'nin diğer metropollerinin de benzer dönüşümler geçirmesi planlanıyor. Bu kapsamlı girişimle, Türkiye'nin gelecekteki afetlere ve çevresel zorluklara karşı daha hazırlıklı olması amaçlanıyor.

  • 4
  • 10
Aylık 3.887 TL taksitle tapu sahibi olun! 0.69 Faizli Nisan 2024 geri ödeme tablosu belli oldu! 15 yıl vadeyle 900 Bin Lira, 1 Milyon TL...

Kentsel Dönüşümün Yeni Gücü: Finansman ve Destekler

Finansman açısından da önemli adımlar atan proje kapsamında, enerji verimliliğine önem verilecek ve risk altındaki yapıların dönüşümü için 2,5 milyon TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak. Bu kredi imkanı, %0,69 faiz oranı ve 180 ay vadeyle sunulacak. Ayrıca, orta ve düşük gelirli vatandaşlar ile şehit ve gazi yakınları, emekliler ve engelliler için ek faiz indirimleri uygulanacak.

  • 5
  • 10
Aylık 3.887 TL taksitle tapu sahibi olun! 0.69 Faizli Nisan 2024 geri ödeme tablosu belli oldu! 15 yıl vadeyle 900 Bin Lira, 1 Milyon TL...

0,69 FAİZLE KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

📍400.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 3.887 TL, toplam geri ödeme 699.758 TL

📍500.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 4.859 TL, toplam geri ödeme 874.697 TL