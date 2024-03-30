30 Mart 2024, Cumartesi
Aylık 3.887 TL taksitle tapu sahibi olun! 0.69 Faizli Nisan 2024 geri ödeme tablosu belli oldu! 15 yıl vadeyle 900 Bin Lira, 1 Milyon TL...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli bir adım attı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla 180 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi imkanı sağlanacağını duyurdu. Peki 900 bin lira, 1 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar? İşte kuruşu kuruşuna 0,69 faizle geri ödeme tablosu...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:38
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