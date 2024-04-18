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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR'dan 4.500 Yeni İstihdam Fırsatı!

İŞKUR, en az ilkokul mezunu 4 bin 500 temizlik görevlisi için alım ilanı yayınladı! Başvuru şartları ve alım yapacak kurumlara ilişkin detaylar kurumlar tarafından oluşturulan ilanlarla belirlenirken başvurular online olarak alınacak. Ayrıca, bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, bazıları bu şartı aramıyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 08:50
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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR’dan 4.500 Yeni İstihdam Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), farklı bölgelerde 4.500 temizlik görevlisine iş imkanı sağlayacak. Bu iş fırsatı, hem özel sektör hem de kamu kurumları için geçerli olup, ilkokul mezunu adayları kapsıyor. İlanlarda bazı kurumlarda KPSS puanı gerekliliği bulunurken, diğerlerinde bu şart aranmıyor. Detaylı başvuru süreçleri ve şartlar, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alıyor. İşte Nisan ayı sonuna kadar başvurabileceğiniz ilanlar ve kurumlar….

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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR’dan 4.500 Yeni İstihdam Fırsatı!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,

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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR’dan 4.500 Yeni İstihdam Fırsatı!

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

18-40 yaş aralığında bulunmak.

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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR’dan 4.500 Yeni İstihdam Fırsatı!

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR’dan 4.500 Yeni İstihdam Fırsatı!

İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.