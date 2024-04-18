18 Nisan 2024, Perşembe
En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR'dan 4.500 Yeni İstihdam Fırsatı!
İŞKUR, en az ilkokul mezunu 4 bin 500 temizlik görevlisi için alım ilanı yayınladı! Başvuru şartları ve alım yapacak kurumlara ilişkin detaylar kurumlar tarafından oluşturulan ilanlarla belirlenirken başvurular online olarak alınacak. Ayrıca, bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, bazıları bu şartı aramıyor.
Giriş Tarihi: 18.04.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 08:50
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