En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR’dan 4.500 Yeni İstihdam Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), farklı bölgelerde 4.500 temizlik görevlisine iş imkanı sağlayacak. Bu iş fırsatı, hem özel sektör hem de kamu kurumları için geçerli olup, ilkokul mezunu adayları kapsıyor. İlanlarda bazı kurumlarda KPSS puanı gerekliliği bulunurken, diğerlerinde bu şart aranmıyor. Detaylı başvuru süreçleri ve şartlar, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alıyor. İşte Nisan ayı sonuna kadar başvurabileceğiniz ilanlar ve kurumlar….