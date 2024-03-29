Detaylar açıklandı:Eksik primi olana can olacak! 45-46-47-48 yaşla SSK, Bağkur, 4C listeye dahil edildi! 3600-4500-5400 güne...

EYT sonrası emeklilik hakkını kazanan milyonlarca kişi, emekli maaşlarını almaya başladı. Ancak, çalışma hayatlarına devam etmek isteyenler için kısmi emeklilik, önemli bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Kısmi emeklilik, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödeme süreleriyle emeklilik imkanı sunuyor. Bu süreçte, yaş şartının bazı kişiler için devreye girmesiyle birlikte, prim indirimi gibi destekler de dikkate alınıyor.