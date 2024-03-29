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Haberler Galeri Detaylar açıklandı:Eksik primi olana can olacak! 45-46-47-48 yaşla SSK, Bağkur, 4C listeye dahil edildi! 3600-4500-5400 güne...

Detaylar açıklandı:Eksik primi olana can olacak! 45-46-47-48 yaşla SSK, Bağkur, 4C listeye dahil edildi! 3600-4500-5400 güne...

EYT sonrası emeklilik hakkını kazanan milyonlarca kişi, emekli maaşlarını almaya başladı. Ancak, çalışma hayatlarına devam etmek isteyenler için kısmi emeklilik, önemli bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Kısmi emeklilik, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödeme süreleriyle emeklilik imkanı sunuyor. Bu süreçte, yaş şartının bazı kişiler için devreye girmesiyle birlikte, prim indirimi gibi destekler de dikkate alınıyor.

Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:58
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Detaylar açıklandı:Eksik primi olana can olacak! 45-46-47-48 yaşla SSK, Bağkur, 4C listeye dahil edildi! 3600-4500-5400 güne...

Kısmi emeklilik, az prim ödeyerek emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyenler için bir umut ışığı oluşturuyor. Bu sistem, belirli prim ödeme sürelerini ve yaş kriterlerini yerine getiren bireylerin erken emekli olabilmelerine olanak tanıyor. İşte kısmi emeklilikle ilgili merak edilenler ve önemli detaylar...

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Detaylar açıklandı:Eksik primi olana can olacak! 45-46-47-48 yaşla SSK, Bağkur, 4C listeye dahil edildi! 3600-4500-5400 güne...

Kimler Kısmi Emeklilikten Faydalanabilir?

Kısmi emeklilik avantajlarından yararlanmak isteyenler için bazı kritik koşullar bulunmaktadır. Öncelikle, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak gerekiyor. Bu tarih, kısmi emekliliğin temelini oluştururken, aynı zamanda Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) kayıtlı olmak da önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor.

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Detaylar açıklandı:Eksik primi olana can olacak! 45-46-47-48 yaşla SSK, Bağkur, 4C listeye dahil edildi! 3600-4500-5400 güne...

10 Yıl Primle Emeklilik

Bu imkandan faydalanabilmek için gereken temel koşul, en az 3600 prim günü, yani yaklaşık 10 yıl prim ödemiş olmaktır. Ayrıca, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Ancak, emeklilik yaşının son olarak gerçekleşen şarta göre kadınlar için 58'e, erkekler için 60'a kadar yükselebileceği unutulmamalıdır.

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Detaylar açıklandı:Eksik primi olana can olacak! 45-46-47-48 yaşla SSK, Bağkur, 4C listeye dahil edildi! 3600-4500-5400 güne...

12.5-15 Yıl Primle Emeklilik

Daha uzun süre prim ödeyerek emeklilik imkanı da mevcuttur. Bu durumda, prim gün şartı 4500 güne yükseliyor, yani en az 12.5 yıl prim ödeme zorunluluğu bulunuyor.

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Detaylar açıklandı:Eksik primi olana can olacak! 45-46-47-48 yaşla SSK, Bağkur, 4C listeye dahil edildi! 3600-4500-5400 güne...

Bu şartın yanı sıra, 25 yıllık sigortalılık süresi ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurma koşulu da aranıyor.