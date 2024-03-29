50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV'siz arazi satıyor!

Milli Emlak tarafından satışa sunulan hazine arazileri, yatırımcılar için benzersiz fırsatlar sunmaktadır. Doğru değerlendirildiğinde, bu fırsatlar bireysel yatırımcılar için kazançlı çıkış yolları olabilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yeni bir listeyle hazineye ait arazilerin ve arsaların satışını duyurdu. Bu duyuru, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor ve uygun fiyatlarla alıcıları bekliyor.

Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 07:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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