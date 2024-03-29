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Haberler Galeri 50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV'siz arazi satıyor!

50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV'siz arazi satıyor!

Milli Emlak tarafından satışa sunulan hazine arazileri, yatırımcılar için benzersiz fırsatlar sunmaktadır. Doğru değerlendirildiğinde, bu fırsatlar bireysel yatırımcılar için kazançlı çıkış yolları olabilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yeni bir listeyle hazineye ait arazilerin ve arsaların satışını duyurdu. Bu duyuru, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor ve uygun fiyatlarla alıcıları bekliyor.

Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 07:52
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50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV’siz arazi satıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanında devlete ait hazine arazilerinin satışıyla ilgili büyük bir adım attı. Yapılan son açıklamaya göre, Türkiye genelinde hazine arazileri, aralarında bağ, bahçe, tarla ve arsanın da bulunduğu çeşitli kategorilerde satışa çıkarıldı.

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50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV’siz arazi satıyor!

Hazine Arazi Satışları: Yatırımcılar İçin Altın Fırsatlar

Türkiye genelinde devlete ait olan hazine arazilerinin satışı, önemli bir yatırım fırsatını beraberinde getiriyor. Hazine arazileri, çeşitli kategorilerde, tarla, bağ, bahçe ve arsa gibi seçeneklerle yatırımcıların ilgisini çekiyor.

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50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV’siz arazi satıyor!

Milli Emlak İhale Yöntemiyle Satışları Yürütüyor

Bu arazilerin satışı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve ihale yöntemiyle gerçekleştiriliyor. İhale süreci, şeffaf bir şekilde Milli Emlak'ın resmi internet sitesi üzerinden yürütülüyor.

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50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV’siz arazi satıyor!

Site üzerinde, satışa sunulan her bir arazi için detaylı bilgiler, metrekare başına düşen fiyatlar ve ihaleye dair önemli detaylar yer alıyor. Yatırımcılar, bu bilgiler doğrultusunda kendilerine en uygun araziyi belirleyerek ihaleye katılıyorlar.

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50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV’siz arazi satıyor!

3 İLDE ARSA MÜJDESİ

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yatırımcıları heyecanlandıran bir adım attı ve Kayseri, Bayburt ve Çanakkale'de yer alan arsa ve arazileri KDV muafiyeti ile satışa çıkardı. Nisan 2024'te gerçekleştirilecek olan ihaleler, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.