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Haberler Galeri Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankaların yarışı hızlandı... Kimler alabiliyor? Başka bankaya geçilebilir mi? Faruk Erdem anlattı

Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankaların yarışı hızlandı... Kimler alabiliyor? Başka bankaya geçilebilir mi? Faruk Erdem anlattı

Son dakika ekonomi haberi... Emekli maaşlarına zam geldikten sonra bankalar da yüksek promosyon yarışına girmiş durumda. Bankalar mevcut müşterilerini kaybetmek istedikleri için promosyon rakamlarını da güncelliyor. Peki promosyon ödemesi nedir? Kimler alabilir? Promosyon alabilmek için ne yapmak gerekir? 3 yıl dolmadan başka bir bankaya geçilebiliyor mu? Cayma hakkı var mı? Cayma bedeli ödeniyor mu? Güncel rakamlar ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.07.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 10:45
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Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankaların yarışı hızlandı... Kimler alabiliyor? Başka bankaya geçilebilir mi? Faruk Erdem anlattı

Hükümetin emekli maaşlarına getirdiği yüzde 42,35'lik artış sonrası bankalar da yüksek promosyon yarışına girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankaların yarışı hızlandı... Kimler alabiliyor? Başka bankaya geçilebilir mi? Faruk Erdem anlattı

Mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon rakamını güncelliyor.

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Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankaların yarışı hızlandı... Kimler alabiliyor? Başka bankaya geçilebilir mi? Faruk Erdem anlattı

Peki yeni rakamlar ne? Kimler promosyon alabiliyor? Ne yapılması gerekiyor? Promosyon alabilmek için ne yapmak gerekir? 3 yıl dolmadan başka bir bankaya geçilebiliyor mu? Cayma hakkı var mı? Cayma bedeli ödeniyor mu?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankaların yarışı hızlandı... Kimler alabiliyor? Başka bankaya geçilebilir mi? Faruk Erdem anlattı

Aşağı yukarı 14 milyon emeklimiz var bizim. Dolayısıyla 200 milyar liraya yakın yıllık bir pastadan söz ediyoruz. Bu pastanın da önemli bir kısmı aslında kamu bankalarında. Yaygın oldukları için emekliler daha çok oraya yönelmişler.

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Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankaların yarışı hızlandı... Kimler alabiliyor? Başka bankaya geçilebilir mi? Faruk Erdem anlattı

YARIŞI HIZLANDIRIYORLAR

Özel bankalar bu pastadan pay alabilmek için bu yarışı hızlandırıyorlar.