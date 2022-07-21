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Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankaların yarışı hızlandı... Kimler alabiliyor? Başka bankaya geçilebilir mi? Faruk Erdem anlattı

A Haber
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Giriş: 21.07.2022 10:44
Son dakika ekonomi haberi... Emekli maaşlarına zam geldikten sonra bankalar da yüksek promosyon yarışına girmiş durumda. Bankalar mevcut müşterilerini kaybetmek istemiyor. Peki promosyon ödemesi nedir? Kimler alabilir? Promosyon alabilmek için ne yapmak gerekir? 3 yıl dolmadan başka bir bankaya geçilebiliyor mu? Cayma hakkı var mı? Cayma bedeli ödeniyor mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON FIRSATI!

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