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Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER

Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere yapılacak buğday ve arpa prim desteğinde detaylar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenecek. Peki, çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2022 11:29
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Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER

Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arpa ve buğday üreticilerine, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği ödenecek. Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER

ÇİFTÇİ BUĞDAY VE ARPA PRİM DESTEĞİ NE KADAR?

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 0,50 lira "TMO Alım Primi Desteği" ödemesi yapılacak.

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Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER

6 HAZİRAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek karar, 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER

ÇİFTÇİ BUĞDAY VE ARPA PRİM DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Destekleme ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Ödemeler, bütçe imkanları dahilinde 2022 yılı içinde Bakanlık bütçesinden banka aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER

TMO MAKARNALIK BUĞDAYLAR

Tüm makarnalık buğdaylar, çeşit ayrımı yapılmaksızın barem uygulanmak şartıyla alınarak depolanmaktadır.