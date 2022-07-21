21 Temmuz 2022, Perşembe
Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere yapılacak buğday ve arpa prim desteğinde detaylar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenecek. Peki, çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.07.2022 11:29
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10