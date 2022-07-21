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21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

TCMB faiz kararı ne oldu? Yurtiçi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek toplantının sonucu merakla beklenirken, ekonomistler bankanın politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor. Bir önceki toplantıda faizin sabit bırakılması kararlaştırılmıştı. Peki, 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 10:11
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21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yurt içinde, gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı merak edilirken, toplantının detayları araştırılmaya başlandı. Banka, Haziran'da faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Peki, 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Faiz kararı henüz açıklanmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 Temmuz ayı toplantısı 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Geçtiğimiz ay yılın 6'ncı toplantısını yapan Merkez Bankası PPK, faizi 14'te sabit bırakmıştı.

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21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından faiz konusuna da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Temmuz ayı faiz kararının sabit tutulması bekleniyor.

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21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

2022 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ

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21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "FAİZ" AÇIKLAMASI

6 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelişmiş ülkelerin tamamında ödemeler dengesinde çok ağır sancılar yaşanırken, Türkiye'nin hepsinden daha iyi durumda olduğunu belirterek, şöyle konuştu: