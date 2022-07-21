21 Temmuz 2022, Perşembe
21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER
TCMB faiz kararı ne oldu? Yurtiçi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek toplantının sonucu merakla beklenirken, ekonomistler bankanın politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor. Bir önceki toplantıda faizin sabit bırakılması kararlaştırılmıştı. Peki, 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.07.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 10:11
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