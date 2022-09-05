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Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...

Bankaların promosyon yarışı tüm hızıyla sürüyor. Yapılan son güncellemeler neticesinde bazı bankaların promosyon miktarları 10 bin liranın üzerine çıktı. Diğer yandan taahhüt süresi devam eden emeklilerin fırsattan yararlanıp yararlanamayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında detaylar netleşti. Kalan sürelerinin tutarını iade eden emekililer diledikleri bankadan promosyon ödemesi alabilecek. İşte bankaların güncel promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:42
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Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...

Bankaların promosyon yarışı emeklilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Taahhüüdü devam eden emekliler de sunulan fırsatları değerlendirebiliyor. Bunun için daha önce imzaladıkları sözleşme miktarının kalan tutarını iade etmeleri gerekiyor. Diğer yandan bankalardan gelecek miktar güncelleme açıklamaları yakından takip ediliyor. "Promosyon miktarı artar mı? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?" sorularına yanıt aranıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...

Özel bankaların promosyon tutarlarında yaptığı artışlar emeklilere hem 'Promosyon daha da artar mı?' hem de 'Bunlardan nasıl yararlanırım?' sorusunu sordurdu. Öncelikle promosyon yarışının önümüzdeki dönemde sürmesi bekleniyor.

Özellikle kamu bankalarının da tutarlarını yenilemesiyle rekabetin daha da büyüyebileceği belirtiliyor.

Sektör yetkilileri, yakın dönemde 10 bin lira üstü tutarların bile görülebileceği düşüncesinde.

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Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...

TAAHHÜT SÜRÜYORSA

Peki promosyon kampanyalarından nasıl yararlanılabiliyor? 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar kolay şekilde istediği bankadan promosyon alabiliyor.

Hangi bankayı tercih ediyorsa onun en yakın şubesine gidip '3 yıllık taahhüt'te bulunarak ya da internet ya da mobil bankacılık uygulamalarından 'dijital onay' vererek promosyondan yararlanabiliyor.

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Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...

Ancak yeni promosyon tutarlarından yararlanmak için taahhüt süresinin dolması da şart değil. Taahhüdü devam edenler de mevcut kampanyalardan faydalanabiliyor.

İsterse kendi bankasında kalarak isterse de başka bankaya geçerek promosyonunu yükseltebiliyor.

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Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...

NASIL HESAPLANIYOR?

Bunun için öncelikle bankaya kalan taahhüt süresine isabet eden promosyon tutarını iade etmek gerekiyor.

Promosyon tutarı 36 aya bölünüyor. Taahhüdün bitimine kaç ay kaldıysa o kadarlık iade yapılıyor.

Örneğin; 750 lira promosyon aldınız ve taahhüdün bitimine 6 ay var. Aylık 20,83 (750 / 36) liradan 6 ay için yaklaşık 125 lira iade yaparak taahhüdünüzü sonlandırabiliyorsunuz.