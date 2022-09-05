05 Eylül 2022, Pazartesi
Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...
Bankaların promosyon yarışı tüm hızıyla sürüyor. Yapılan son güncellemeler neticesinde bazı bankaların promosyon miktarları 10 bin liranın üzerine çıktı. Diğer yandan taahhüt süresi devam eden emeklilerin fırsattan yararlanıp yararlanamayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında detaylar netleşti. Kalan sürelerinin tutarını iade eden emekililer diledikleri bankadan promosyon ödemesi alabilecek. İşte bankaların güncel promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:42
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