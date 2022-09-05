Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...

Özel bankaların promosyon tutarlarında yaptığı artışlar emeklilere hem 'Promosyon daha da artar mı?' hem de 'Bunlardan nasıl yararlanırım?' sorusunu sordurdu. Öncelikle promosyon yarışının önümüzdeki dönemde sürmesi bekleniyor.

Özellikle kamu bankalarının da tutarlarını yenilemesiyle rekabetin daha da büyüyebileceği belirtiliyor.

Sektör yetkilileri, yakın dönemde 10 bin lira üstü tutarların bile görülebileceği düşüncesinde.