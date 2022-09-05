05 Eylül 2022, Pazartesi
Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları güncellendi. SSK, Bağ-kur, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında zam uygulanacak. TÜİK, Ağustos 2022 dönemi için enflasyon oranını açıklarken; hükümet de Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahmini açıkladı. Orta Vadeli Programa göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,91; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 16,91 oranında zam göründü. Peki, Ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşları ne kadar olur?
Giriş Tarihi: 05.09.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 13:03
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