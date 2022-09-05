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Haberler Galeri Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...

Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları güncellendi. SSK, Bağ-kur, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında zam uygulanacak. TÜİK, Ağustos 2022 dönemi için enflasyon oranını açıklarken; hükümet de Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahmini açıkladı. Orta Vadeli Programa göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,91; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 16,91 oranında zam göründü. Peki, Ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşları ne kadar olur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 13:03
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Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliye Ocak 2023'te yeni zam uygulanacak. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre uygulanacak zam oranı için 2 veri belli oldu. Temmuz ayında maaşları yüzde 41.69 artan memurlar ve memur emeklileri ile yüzde 42.35 zamlanmıştı. Emekli maaş zammı ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, güncel emekli maaş zammı hesaplaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...

2 AYLIK ENFLASYON AÇIKLANDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 3.86 olarak gerçekleşti.

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Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...

NASIL YANSIYACAK?

Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program da zam oranının ipucunu verdi. Programda 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 15.91 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 15.91 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 8.91 enflasyon farkıyla yüzde 16.91'e ulaşacak.

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Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...

KİM, NE KADAR ALACAK?

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş katsayısı yüzde 16.91 artarsa en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 644 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 106 liraya yükselecek. En düşük aylık, yüzde 15.91 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 865 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 432 liraya çıkacak.

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Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 15.91 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 866 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 368 liraya yükselecek, 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.