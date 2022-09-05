3 yılda 2.7 milyon kişi istihdam edilecek! Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belirlendi
Son dakika haberine göre Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belirlendi. İstihdamın 2023-2025 arasında yılda ortalama 890 bin, 3 yılın sonunda ise 2.7 milyon kişi artması öngörülüyor. İşsizliğin tek haneye, cari açığın 10 milyar doların altına gerilemesi hedefleniyor.
Giriş Tarihi: 05.09.2022
06:58 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
06:58
Yeni ekonomi modeli ile, küresel resesyon endişelerine rağmen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüyen ve pandemiden bu yana 3.5 milyona yakın istihdam sağlayan Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık rotası belirlendi.
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Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
İHRACAT ODAKLI BÜYÜME OVP'de büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 oldu. Ekonominin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025 yıllarında ise yüzde 5.5 büyüyeceği öngörüldü. Ekonomik aktivite üzerinde salgının etkisinin azalmasıyla birlikte ekonomide iç ve dış talebin dengelendiği bir görünümün tesis edildiği ve bu yapının sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.
Bu çerçevede, son yıllarda önemli kazanımlar sağlayan ihracat odaklı büyüme stratejisi verimli ve rekabetçi bir şekilde devam ettirilecek. Güçlü, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyümenin potansiyel hızında seyretmesi amacıyla para, maliye ve gelirler politikaları koordinasyon içerisinde yürütülmeye devam edilecek.
Makroekonomik istikrar ve iş ortamı güçlendirilerek, sanayi sektöründe teknoloji yoğun sabit sermaye yatırımları ile doğrudan yabancı yatırımlar özendirilecek. Üretim süreçlerinde ithalata bağımlılığı azaltan, teknoloji yoğun ve katma değerli ihracat potansiyeli yüksek, istihdama katkı sağlayacak özel sektörlerde yatırımlar desteklenecek. Yerli ve uluslararası yatırımcılar ile iş birliklerini içerecek sabit sermaye yatırımlarına destek verilecek.