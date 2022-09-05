3 yılda 2.7 milyon kişi istihdam edilecek! Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belirlendi

İHRACAT ODAKLI BÜYÜME

OVP'de büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 oldu. Ekonominin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025 yıllarında ise yüzde 5.5 büyüyeceği öngörüldü. Ekonomik aktivite üzerinde salgının etkisinin azalmasıyla birlikte ekonomide iç ve dış talebin dengelendiği bir görünümün tesis edildiği ve bu yapının sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.