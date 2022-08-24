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Haberler Galeri Emekliye Ocak'ta 5.616 TL maaş! İlk veri %70.60 oldu! 2000 öncesi ve sonrası hepsi yararlanacak! TEFE TÜFE ile maaş hesaplaması...

Emekliye Ocak'ta 5.616 TL maaş! İlk veri %70.60 oldu! 2000 öncesi ve sonrası hepsi yararlanacak! TEFE TÜFE ile maaş hesaplaması...

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan maaş zammı sonrasında gözler Ocak ayına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları ile ilk veri belli oldu. Emekli ve memur maaşlarına enflasyon oranında zam uygulanacak. Hal böyle olunca," 2023 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne zaman belli olacak, maaş hesaplaması yapıldı mı? sorularına yanıt aranıyor. Bu doğrultuda açıklanan ilk veriye göre hesaplamalar merak ediliyor. İşte, TEFE TÜFE ile emekli maaş hesaplaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2022 19:24 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 19:24
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Emekliye Ocak’ta 5.616 TL maaş! İlk veri %70.60 oldu! 2000 öncesi ve sonrası hepsi yararlanacak! TEFE TÜFE ile maaş hesaplaması...

Temmuz ayına emekli ve memur maaş zammı belli oldu. Şimdi sıra Ocak ayında yapılacak maaş zammı merak ediliyor. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası tarafından Ağustos ayı beklenti anketinin duyurulması ile yeni hesaplamalar yapılıyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 70.60 yıl sonu TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.84, memurlara ve emeklilerine yüzde 20.84 zam ufukta göründü. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş hesaplaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye Ocak’ta 5.616 TL maaş! İlk veri %70.60 oldu! 2000 öncesi ve sonrası hepsi yararlanacak! TEFE TÜFE ile maaş hesaplaması...

Milyonlarca memur ve emekli bu yılın ikinci zammını geçtiğimiz ay aldı. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yansıtıldı.

Bir sonraki zam ise Ocak ayında olacak. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile zam oranları için ipucu geldi.

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Emekliye Ocak’ta 5.616 TL maaş! İlk veri %70.60 oldu! 2000 öncesi ve sonrası hepsi yararlanacak! TEFE TÜFE ile maaş hesaplaması...

Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirilen 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 70.6 oldu.

Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.84 olarak gerçekleşecek.

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Emekliye Ocak’ta 5.616 TL maaş! İlk veri %70.60 oldu! 2000 öncesi ve sonrası hepsi yararlanacak! TEFE TÜFE ile maaş hesaplaması...

NASIL YANSIYACAK?

Ocak'ta 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu durumda zam oranı yüzde 19.84 olacak.

Bu tahmin, memurlar ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmede belirlenen yüzde 8'lik zamma ilaveten enflasyon farkı alabileceğini ortaya koydu.

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Emekliye Ocak’ta 5.616 TL maaş! İlk veri %70.60 oldu! 2000 öncesi ve sonrası hepsi yararlanacak! TEFE TÜFE ile maaş hesaplaması...

Memurların ve emeklilerinin fark alabilmesi için bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Yüzde 19.84'lik tahmine göre memurlar ve memur emeklilerine yüzde 12.84 fark çıkacak.

Bu durumda Ocak zammı yüzde 8 zam ve yüzde 12.84 enflasyon farkıyla yüzde 20.84'ü bulacak.