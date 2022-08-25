Emekliye Ocak’ta 5.616 TL maaş!

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan maaş zammı sonrasında gözler Ocak ayına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları ile ilk veri belli oldu. Emekli ve memur maaşlarına enflasyon oranında zam uygulanacak. Hal böyle olunca," 2023 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne zaman belli olacak, maaş hesaplaması yapıldı mı? sorularına yanıt aranıyor. Bu doğrultuda açıklanan ilk veriye göre hesaplamalar merak ediliyor.