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Haberler Galeri İstihdam sağlayana 125 bin lira ödeniyor! O tarihte başvurular bitecek! İlk 24 ay ödeme yok! Başvuru nasıl olacak?

İstihdam sağlayana 125 bin lira ödeniyor! O tarihte başvurular bitecek! İlk 24 ay ödeme yok! Başvuru nasıl olacak?

KOSGEB tarafından istihdam sağlayanlara destek ödemeleri sürüyor. "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı konu hakkında açıklamalarda bulundu. İstihdamı korumak için uygulanan sistemden yararlanacak işletmeler 12 boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personeli için geri ödemeli bu destekten yararlanacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 17:11
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İstihdam sağlayana 125 bin lira ödeniyor! O tarihte başvurular bitecek! İlk 24 ay ödeme yok! Başvuru nasıl olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, istihdam başına destek miktarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Başvurusu onaylanan işletmelerimiz 28 Kasım tarihine kadar KOSGEB'ten istihdam başına 125 bin lira ödemelerini talep edecekler." dedi. İstihdam için yeni destek tutarlarını haberimizde derledik. İşte "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstihdam sağlayana 125 bin lira ödeniyor! O tarihte başvurular bitecek! İlk 24 ay ödeme yok! Başvuru nasıl olacak?

KOSGEB, genç istihdamını kolaylaştıran "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarttı. Covid-19'dan etkilenen işletmelere yönelik destekte şartları taşıyan işletmeler, 10 Ekim'e kadar online olarak başvurularını yapabilecek. Başvurusu onaylanan işletmeler, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den ödeme talebinde bulunacak. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talep sırasına göre verilecek.

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İstihdam sağlayana 125 bin lira ödeniyor! O tarihte başvurular bitecek! İlk 24 ay ödeme yok! Başvuru nasıl olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile bugüne kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdiklerini belirterek bu kapsamda 63 bin gencin istihdam edildiğini açıkladı. Programın 4'üncü başvuru döneminde destek miktarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardıklarını ifade eden Bakan Varank, "Genç ve kadın istihdamının önceliklendirildiği programa başvurular, 10 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz de 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den istihdam başına 125 bin lira olan ödemelerini talep edebilecek." dedi.

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İstihdam sağlayana 125 bin lira ödeniyor! O tarihte başvurular bitecek! İlk 24 ay ödeme yok! Başvuru nasıl olacak?

Bakan Varank, IFCO – İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın açılışını yaptı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından İstanbul Fuar Merkezinde törende konuşan Bakan Varank, KOSGEB'in istihdama yönelik desteğiyle ilgili şunları söyledi:

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İstihdam sağlayana 125 bin lira ödeniyor! O tarihte başvurular bitecek! İlk 24 ay ödeme yok! Başvuru nasıl olacak?

47 BİN İŞLETME FAYDALANDI: Bu senenin başında Sayın Cumhurbaşkanımız, KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programını kamuoyuyla paylaşmıştı. Şu ana kadar 3 ayrı etapta uyguladığımız bu program kapsamında 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdik. Hamdolsun bu sayede 63 bin genç kardeşimizin istihdam edilmesini sağladık.