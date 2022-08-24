İstihdam sağlayana 125 bin lira ödeniyor! O tarihte başvurular bitecek! İlk 24 ay ödeme yok! Başvuru nasıl olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile bugüne kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdiklerini belirterek bu kapsamda 63 bin gencin istihdam edildiğini açıkladı. Programın 4'üncü başvuru döneminde destek miktarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardıklarını ifade eden Bakan Varank, "Genç ve kadın istihdamının önceliklendirildiği programa başvurular, 10 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz de 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den istihdam başına 125 bin lira olan ödemelerini talep edebilecek." dedi.