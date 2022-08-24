24 Ağustos 2022, Çarşamba
İstihdam sağlayana 125 bin lira ödeniyor! O tarihte başvurular bitecek! İlk 24 ay ödeme yok! Başvuru nasıl olacak?
KOSGEB tarafından istihdam sağlayanlara destek ödemeleri sürüyor. "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı konu hakkında açıklamalarda bulundu. İstihdamı korumak için uygulanan sistemden yararlanacak işletmeler 12 boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personeli için geri ödemeli bu destekten yararlanacak.
Giriş Tarihi: 24.08.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 17:11
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