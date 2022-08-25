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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın açıkladığı eğitim hamlesinin detayları belli oldu!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı eğitim hamlesinin detayları belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de öncelik verdiği çalışmaların ayrıntıları belli oldu. Buna göre temel eğitimde 10 bin okul projesi sürdürülecek, 3 milyar lira kaynak kullanılacak. 130 milyon yardımcı kaynak kitap, ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ücretsiz verilecek. Mesleki eğitimde yeni başarı hikâyeleri yazılacak.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 08:51
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Başkan Erdoğan’ın açıkladığı eğitim hamlesinin detayları belli oldu!

Okullar arasında başarı ve olanak farklılıklarını minimuma indirmek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için "Temel eğitimde 10 bin okul" projesi başladı. Hayata geçirilen proje için 3 milyarlık bütçe ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’ın açıkladığı eğitim hamlesinin detayları belli oldu!

Okullar arasında başarı ve olanak farklılıklarını minimuma indirmek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için "Temel eğitimde 10 bin okul" projesi başladı. Hayata geçirilen proje için 3 milyarlık bütçe ayrıldı.

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Başkan Erdoğan’ın açıkladığı eğitim hamlesinin detayları belli oldu!

Tüm okullar kütüphaneye kavuştu. "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" 2021 yılı sonunda tamamlandı. Toplam kitap sayısı 75 milyon, öğrenci başına düşen kitap sayısı 4 oldu. 16 bin 361 yeni kütüphane yapıldı. 7 bin ilkokula da ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirme gerçekleştirildi. Ayrıca 1000 ilkokula bilgisayar laboratuvarı açıldı.

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Başkan Erdoğan’ın açıkladığı eğitim hamlesinin detayları belli oldu!

ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI DA OLACAK

Ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklar öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak. Öğrencilere 130 milyon yardımcı kaynak dağıtılacak. Pakette çalışma yaprakları ve soruları, beceri temelli testler, merkezi sınavlara yönelik örnek sorular, fasiküller, tekrar testleri, YKS, TYT AYT ve YDT'ye yönelik örnek soru kitapçıkları olacak.

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Başkan Erdoğan’ın açıkladığı eğitim hamlesinin detayları belli oldu!

OKUL ÖNCESİNE AYRI ÖNEM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in üzerinde durduğu bir diğer başlığı da okul öncesi eğitim oluşturuyor. Okul öncesi eğitimde seferberlik başlatan bakanlık, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde sınıf açılabilmesi için gerekli olan 10 çocuk sayısını 5'e düşürdü.