Başkan Erdoğan'ın açıkladığı eğitim hamlesinin detayları belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de öncelik verdiği çalışmaların ayrıntıları belli oldu. Buna göre temel eğitimde 10 bin okul projesi sürdürülecek, 3 milyar lira kaynak kullanılacak. 130 milyon yardımcı kaynak kitap, ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ücretsiz verilecek. Mesleki eğitimde yeni başarı hikâyeleri yazılacak.