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2020'nin ilk maaşları yattı! Zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte Ocak 2020 AGİ tablosu...

2020 yılının ilk maaşları yatmaya başladı. Asgari ücret zammının ardından maaşlar yüzde 15,03 oranında arttı. Asgari ücretin dışında AGİ de yüzde 15,03 oranında arttı. Asgari ücretle çalışmayan vatandaşların da aldığı AGİ'nin ne kadar olduğunu hesap etmeye başlayan vatandaşlar rakamları araştırıyor. Geçen yıl en düşük AGİ 191,88 TL'yken bu yıl en düşük AGİ 220 TL'yi aştı. En yüksek AGİ'yi ise evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan alıyor. Peki, zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte Ocak 2020 AGİ tablosu...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 16:04
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2020'nin ilk maaşları yattı! Zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte Ocak 2020 AGİ tablosu...

2020 asgari ücret zammının ardından AGİ ücretleri de arttı. Asgari Geçim İndirimi, milyonlarca çalışanın maaşına ek olarak uygulanıyor. AGİ, evli, bekar, eşi çalışan, çalışmayan ve çocuk sayısı gibi değerlendirmeler üzerinden hesaplanıyor. Herkesin AGİ ücreti farklılık gösterebiliyor. Yılın ilk zamlı maaşlarını alacak personeller AGİ ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte Ocak 2020 AGİ tablosu...

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2020'nin ilk maaşları yattı! Zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte Ocak 2020 AGİ tablosu...

AGİ NEDİR?

AGİ'nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir.

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2020'nin ilk maaşları yattı! Zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte Ocak 2020 AGİ tablosu...

16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

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2020'nin ilk maaşları yattı! Zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte Ocak 2020 AGİ tablosu...

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir. Yani 2019 yılı en düşük AGİ miktarı olan 191,85 TL asgari ücretin içine eklenmiştir.

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2020'nin ilk maaşları yattı! Zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte Ocak 2020 AGİ tablosu...

İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır. Özetle en düşük AGİ miktarı asgari ücrete dahilken bunun üzerinde AGİ alması gereken işçinin alacağı asgari ücret de aradaki fark kadar artacaktır.