2020'nin ilk maaşları yattı! Zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte Ocak 2020 AGİ tablosu...

2020 yılının ilk maaşları yatmaya başladı. Asgari ücret zammının ardından maaşlar yüzde 15,03 oranında arttı. Asgari ücretin dışında AGİ de yüzde 15,03 oranında arttı. Asgari ücretle çalışmayan vatandaşların da aldığı AGİ'nin ne kadar olduğunu hesap etmeye başlayan vatandaşlar rakamları araştırıyor. Geçen yıl en düşük AGİ 191,88 TL'yken bu yıl en düşük AGİ 220 TL'yi aştı. En yüksek AGİ'yi ise evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan alıyor. Peki, zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte Ocak 2020 AGİ tablosu...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 16:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





