Emekliye intibak hesabı ayyuka çıktı! 2000 sonrası SSK - Bağkur'lu nasiplenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş! 4A, 4B emekliler...
Emekli taban maaşı 7.500 TL olarak belirlendi. Hal böyle olunca gözler Temmuz maaşında yapılacak zam oranına çevrildi. Enflasyon rakamları sonrasında 6 aylık zam oranı belirlenecek. EYT ve 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından gözler intibak için atılabilecek adımlara çevrildi. Düzenleme eğer yasalaşırsa 2000 sonrası emeklilierin maaşlarında değişim yaşanacak. Hal böyle olunca,"İntibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi son durum ne?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar!
Giriş Tarihi: 19.04.2023
19:03 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
19:03
Emekliler için müjdeli haberler peş peşe geliyor. EYT ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemeler yıl içerisinde hayata geçirildi. Diğer yandan en düşük emekli maaşı da 7.500 TL olarak belirlendi. Hal böyle olunca gözler olası intibak düzenlemesine çevrildi. 2000 sonrası emeklileri kapsayacak düzenleme için yıl içinde adımların atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Peki, intibak düzenlemesi onaylanırsa maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte gelişmeler!
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TÜED GENEL BAŞKANI ERGÜN'DEN İNTİBAK TALEBİ!
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi.
Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, 22 Mart'ta TÜED'i ziyaretinde, taleplerini içeren 24 maddelik bir dosya sunduklarını aktardı.
Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti:
"Uzun süredir dile getirdiğimiz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnununuz. Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz.
Bundan sonraki süreçte, 2000'den sonra emekli olanlar için intibak, sağlıkta katkı payı ödemesinin emekliler için kaldırılması gibi taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz."