Emekliye ikramiye müjdesi yolda! 450 TL zam bekleniyor... Bayram ikramiyesine zam olacak mı?

Emeklilere her dini bayram öncesi bin TL ödeme yapılıyor. Emekliler 2018 yılının Ramazan ayında yürürlüğe giren uygulamadan memnun. Ancak maaşlara yapılan zamlar gibi ikramiyelere de zam beklentisi var. Emekliler bayram ikramiyesi zammı için görüş bildirirken, yeniden değerleme oranı ve enflasyon zammı isteniyor. Emeklilere yeniden değerleme oranınca zam yapılırsa toplam 450 TL fazla ödenek sunulacak. 12.5 milyon emeklinin gözü kulağı gelecek haberde. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? İşte detaylar...