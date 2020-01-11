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Emekliye ikramiye müjdesi yolda! 450 TL zam bekleniyor... Bayram ikramiyesine zam olacak mı?

Emeklilere 2018 yılından itibaren dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmeye başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçen uygulama 2 yılı geride bıraktı. Emekliler 4 dini bayram öncesi 4 bin TL ödeme aldı. Emeklilerin en önemli ek ödemeleri arasında yer alan bayram ikramiyesine zam bekleniyor. Emekliler enflasyon veya yeniden değerleme oranınca zam yapılmasını istiyor. Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına ilişkin beklentiler sürerken olası zam senaryolarını inceledik. Yeniden değerleme oranınca zam yapılırsa emekli iki bayramda 450 TL fazladan ödeme alacak. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? İşte zam senaryoları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 15:39
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Emekliye ikramiye müjdesi yolda! 450 TL zam bekleniyor... Bayram ikramiyesine zam olacak mı?

Emeklilere her dini bayram öncesi bin TL ödeme yapılıyor. Emekliler 2018 yılının Ramazan ayında yürürlüğe giren uygulamadan memnun. Ancak maaşlara yapılan zamlar gibi ikramiyelere de zam beklentisi var. Emekliler bayram ikramiyesi zammı için görüş bildirirken, yeniden değerleme oranı ve enflasyon zammı isteniyor. Emeklilere yeniden değerleme oranınca zam yapılırsa toplam 450 TL fazla ödenek sunulacak. 12.5 milyon emeklinin gözü kulağı gelecek haberde. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? İşte detaylar...

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Emekliye ikramiye müjdesi yolda! 450 TL zam bekleniyor... Bayram ikramiyesine zam olacak mı?

EMEKLİLERE 4 BİN TL EK ÖDEME YAPILDI

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi. Uygulamadan 12.5 milyon emekli yararlandı. Ödemeler için devletin kasasından her seferin 10 milyarın üzerinde para çıktı.

GALERİNİN SONUNDA MAAŞ TABLOSU YER ALMAKTADIR

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Emekliye ikramiye müjdesi yolda! 450 TL zam bekleniyor... Bayram ikramiyesine zam olacak mı?

Ancak emekliler, ikramiyede yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor.

MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ! KİM NE KADAR ALACAK? İŞTE YANITI - VİDEO

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Emekliye ikramiye müjdesi yolda! 450 TL zam bekleniyor... Bayram ikramiyesine zam olacak mı?

Enflasyon artışı hayata geçerse; 11.84'lük tahmine göre ikramiye bin 116 liraya yükselecek. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.

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Emekliye ikramiye müjdesi yolda! 450 TL zam bekleniyor... Bayram ikramiyesine zam olacak mı?

Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.