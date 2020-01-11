Emekliye ikramiye müjdesi yolda! 450 TL zam bekleniyor... Bayram ikramiyesine zam olacak mı?
Emeklilere 2018 yılından itibaren dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmeye başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçen uygulama 2 yılı geride bıraktı. Emekliler 4 dini bayram öncesi 4 bin TL ödeme aldı. Emeklilerin en önemli ek ödemeleri arasında yer alan bayram ikramiyesine zam bekleniyor. Emekliler enflasyon veya yeniden değerleme oranınca zam yapılmasını istiyor. Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına ilişkin beklentiler sürerken olası zam senaryolarını inceledik. Yeniden değerleme oranınca zam yapılırsa emekli iki bayramda 450 TL fazladan ödeme alacak. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? İşte zam senaryoları ve detaylar...
Giriş Tarihi: 11.01.2020 15:36Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 15:39