Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil almayın! İşte en çok satılan ikinci el arabalar...
İkinci el otomobil satışları geçtiğimiz yılın ilk yarısını hareketli geçirdi. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi tavan yapan fiyatlara rağmen satışlar patladı. İkinci el otomobil fiyatları yaz aylarında zirveye ulaşırken, kış aylarında biraz daha düştü. Yılın son aylarında ise sıfır otomobil kampanyaları, ikinci el otomobil satışlarını olumsuz etkiledi. 2019'da en çok tercih edilen ikinci el otomobil markası Renault oldu. Yeni yılda bir ikinci el araba alacaksanız bu listeye mutlaka göz atmalısınız! İşte en çok satılan ikinci el arabalar...
Giriş Tarihi: 11.01.2020 14:53Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 15:06