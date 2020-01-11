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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil almayın! İşte en çok satılan ikinci el arabalar...

İkinci el otomobil satışları geçtiğimiz yılın ilk yarısını hareketli geçirdi. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi tavan yapan fiyatlara rağmen satışlar patladı. İkinci el otomobil fiyatları yaz aylarında zirveye ulaşırken, kış aylarında biraz daha düştü. Yılın son aylarında ise sıfır otomobil kampanyaları, ikinci el otomobil satışlarını olumsuz etkiledi. 2019'da en çok tercih edilen ikinci el otomobil markası Renault oldu. Yeni yılda bir ikinci el araba alacaksanız bu listeye mutlaka göz atmalısınız! İşte en çok satılan ikinci el arabalar...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 15:06
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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil almayın! İşte en çok satılan ikinci el arabalar...

İkinci el otomobil pazarında geçen yıl 1 milyon 771 bin 257 otomobil satıldı. Satışlar yaz ayında hız kazanırken, bayram öncesinde iyice arttı. Kış ayının gelmesi ve son aylardaki otomobil kampanyaları ile ikinci el otomobil satışları düştü. Buna rağmen ikinci el otomobil satışları yüzleri güldürdü. İkinci el otomobil satışlarında zirvede Renault yer aldı. Onu Volkswagen ve Ford izledi. İşte en çok satılan ikinci el otomobiller...

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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil almayın! İşte en çok satılan ikinci el arabalar...

PAZAR YÜZDE 10 BÜYÜDÜ

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye ikinci el online pazarında geçen yıl 1 milyon 771 bin 257 adet satış gerçekleşti. Böylece pazar önceki yıla kıyasla yüzde 10 büyüdü.

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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil almayın! İşte en çok satılan ikinci el arabalar...

GEÇEN SENENİN ARALIK AYINA GÖRE YÜZDE 27 ARTTI

Yalnızca bu yılın aralık ayına bakıldığında ise 2'nci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 194 adet satış gerçekleşti. Satışlar geçen senenin aralık ayına göre yüzde 27 artış gösterdi.

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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil almayın! İşte en çok satılan ikinci el arabalar...

BİNEK ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 73'Ü AŞTI

2019 yılında ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 73,3, hafif ticari araçların payı da yüzde 26,7 oldu.

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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil almayın! İşte en çok satılan ikinci el arabalar...

10 MARKA PAZARA YÖN VERDİ

2019 yılında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 240 bin 870 adet satışla Renault oldu. Renault'u 239 bin 700 adetle VW, 177. bin 464 adetle Ford, 176 bin 775 adetle Fiat, 98 bin 159 adetle Opel, 94 bin 463 adetle Mercedes-Benz, 88 bin 534 adetle BMW, 78 bin 630 adetle Hyundai, 74 bin 628 adetle Peugeot ve 56 bin 514 adetle de Toyota izledi.