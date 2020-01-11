Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil almayın! İşte en çok satılan ikinci el arabalar...

10 MARKA PAZARA YÖN VERDİ

2019 yılında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 240 bin 870 adet satışla Renault oldu. Renault'u 239 bin 700 adetle VW, 177. bin 464 adetle Ford, 176 bin 775 adetle Fiat, 98 bin 159 adetle Opel, 94 bin 463 adetle Mercedes-Benz, 88 bin 534 adetle BMW, 78 bin 630 adetle Hyundai, 74 bin 628 adetle Peugeot ve 56 bin 514 adetle de Toyota izledi.