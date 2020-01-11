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Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor! İşte SSK, Bağ-Kur emeklilik ödeme tablosu!

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor. Ülkemizde kadınların iş yaşamına katılımı için birçok proje geliştiriliyor. Kadın istihdamının artırılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere devlet seferber olmuş durumda. Kadınların iş hayatına katılımı gün geçtikçe artarken, aile hayatındaki yerlerini kaybetmemeleri için de pozitif ayrımcılıklar sunuluyor. Doğum sonrası ücretli olarak 4 ay izin veriliyor. Kadınlar bu hakkı doğumdan önce 2 ay, doğumdan sonra 2 ay olarak kullanabiliyor. Kadının maddi kaybını devlet ödüyor. Bunun dışında yarım gün çalışma ücreti de kadınlara ödenenler arasında yer alıyor. Ancak her ne kadar kadının iş yaşamına katılımı artsa da çalışmayan kadınların sayısı oldukça fazla. Herhangi bir sebepten iş yaşamına katılamayan kadınlar da emeklilik hayali kuruyor. Kadınlara müjdeli haberin gelmesi an meselesi. Komisyonda görüşülmesi istenen ev hanımlarına emeklilik taslağı onaylanırsa hiç çalışmayan kadınlar borçlanarak emekli olma hakkını elde edecek. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları neler? İşte istenilen şartlar ve SSK, Bağ-Kur emeklilik ödeme tablosu!

Giriş Tarihi: 11.01.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 16:29
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Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor! İşte SSK, Bağ-Kur emeklilik ödeme tablosu!

Ülkemizde milyonlarca kadın çalışmıyor. Kadınların iş yaşamına katılımını destekleyen onlarca proje hükümet tarafından hayata geçirildi. Her geçen gün kadının iş alanındaki yeri artsa da, istihdam oranının daha da artması gerekiyor. Kadınlara bu nedenle pozitif ayrımcılık uygulayacak çalışmalar sürüyor. Ancak ev hanımları da unutulmadı. Ev hanımlarının en büyük isteklerinden biri SGK prim borcunu ödeyerek emekli olmak. Borçlanma yolu ile emekliliğin önü açılacak. TBMM'ye sunulan tasarı hayata geçerse, ev hanımları belirlenen şartlar ışığında emekli olabilecek. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti. Peki, 2020 ev hanımları emeklilik şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor! İşte SSK, Bağ-Kur emeklilik ödeme tablosu!

EV HANIMLARINA BORÇLANMANIN YOLU AÇILIYOR

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:

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Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor! İşte SSK, Bağ-Kur emeklilik ödeme tablosu!

2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

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Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor! İşte SSK, Bağ-Kur emeklilik ödeme tablosu!

YASA GEÇERSE EMEKLİ OLMA HAKKI GELECEK

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

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Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor! İşte SSK, Bağ-Kur emeklilik ödeme tablosu!

YURTDIŞINDA YAŞAYAN BORÇLANABİLİR

Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi: