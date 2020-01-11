Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor! İşte SSK, Bağ-Kur emeklilik ödeme tablosu!

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor. Ülkemizde kadınların iş yaşamına katılımı için birçok proje geliştiriliyor. Kadın istihdamının artırılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere devlet seferber olmuş durumda. Kadınların iş hayatına katılımı gün geçtikçe artarken, aile hayatındaki yerlerini kaybetmemeleri için de pozitif ayrımcılıklar sunuluyor. Doğum sonrası ücretli olarak 4 ay izin veriliyor. Kadınlar bu hakkı doğumdan önce 2 ay, doğumdan sonra 2 ay olarak kullanabiliyor. Kadının maddi kaybını devlet ödüyor. Bunun dışında yarım gün çalışma ücreti de kadınlara ödenenler arasında yer alıyor. Ancak her ne kadar kadının iş yaşamına katılımı artsa da çalışmayan kadınların sayısı oldukça fazla. Herhangi bir sebepten iş yaşamına katılamayan kadınlar da emeklilik hayali kuruyor. Kadınlara müjdeli haberin gelmesi an meselesi. Komisyonda görüşülmesi istenen ev hanımlarına emeklilik taslağı onaylanırsa hiç çalışmayan kadınlar borçlanarak emekli olma hakkını elde edecek. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları neler? İşte istenilen şartlar ve SSK, Bağ-Kur emeklilik ödeme tablosu!

Giriş Tarihi: 11.01.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 16:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





