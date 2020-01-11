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Haftasonu altın alacaklar dikkat! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 11 Ocak

Altın fiyatları İran - ABD geriliminin ardından sert şekilde yükselmiş, rekor üstüne rekor kırmıştı. İran ve ABD kanadından gelen karşılıklı açıklamalarla altın fiyatlarındaki ateş sürekli yükselirken, altın alımları da artmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı rafa kaldıran açıklamaları sonrası altın fiyatları bir anda çakıldı. 292 TL bandına kadar çekilen altının gram fiyatı haftayı 293 TL bandında kapattı. Türkiye'de piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatlarında Cuma günü rakamları geçerli. Ancak spot gram altın ve ons altın İran'ın yolcu uçağını vurduğunu itiraf etmesinin ardından tekrar yükselişe geçti. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 11 Ocak...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 09:34
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Haftasonu altın alacaklar dikkat! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 11 Ocak

Altın fiyatları İran-ABD gerilim sonrası tavan yaparken, iki tarafında savaştan uzak kalmaya çalışmasıyla düşüşe geçti. Altın fiyatları 303 TL'den dönerken, haftaiçinde 292 TL'ye kadar geriledi. Uzmanlar altın fiyatlarının uzun vadede kazandıracağı görüşünde. Piyasaların kapalı olduğu 11 Ocak Cumartesi gününde İran'ın yolcu uçağını vurduğunu itiraf etmesiyle ons altın fiyatı yeniden yükselişe geçti. Spot gram altın fiyatı da yükselişte. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 11 Ocak...

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Haftasonu altın alacaklar dikkat! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 11 Ocak

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altın 1611 dolara kadar yükselmişti. İran ve ABD arasındaki gerilimin düşmesinin ardından 1552 dolara kadar gerileyen ons altın fiyatı, İran'ın yolcu uçağını vurduğunu itiraf etmesiyle 1562 dolara kadar yükseldi.

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Haftasonu altın alacaklar dikkat! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 11 Ocak

SPOT GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Spot gram altın fiyatı da yükselişte. 307 TL'den dönen spot gram altın 292 TL'ye kadar çekilmişti. İran'ın itirafının ardından spot gram altın fiyatı 295 TL'ye yükseldi.

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Haftasonu altın alacaklar dikkat! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 11 Ocak

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 11 OCAK

GRAM ALTIN FİYATI
293,32
293,54
%-0,12

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Haftasonu altın alacaklar dikkat! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 11 Ocak

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
294,79
294,87
%0,76