Haftasonu altın alacaklar dikkat! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 11 Ocak

Altın fiyatları İran - ABD geriliminin ardından sert şekilde yükselmiş, rekor üstüne rekor kırmıştı. İran ve ABD kanadından gelen karşılıklı açıklamalarla altın fiyatlarındaki ateş sürekli yükselirken, altın alımları da artmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı rafa kaldıran açıklamaları sonrası altın fiyatları bir anda çakıldı. 292 TL bandına kadar çekilen altının gram fiyatı haftayı 293 TL bandında kapattı. Türkiye'de piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatlarında Cuma günü rakamları geçerli. Ancak spot gram altın ve ons altın İran'ın yolcu uçağını vurduğunu itiraf etmesinin ardından tekrar yükselişe geçti. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 11 Ocak...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





