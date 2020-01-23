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Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?

Emekliler maaşlarına en az 416 TL fark alacak. Fark ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Memur emeklilerinin fark ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı" dedi. Bakan Selçuk'un açıklamaları sonrası emekliler maaşlarına yatacak ek ödemeleri araştırıyor. 3 aylık fark ödemesi 416 TL'nin üzerinde olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ile ilgili açıklama da yapıldı. Peki, SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek? İşte emekli zam ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

ZAM FARKI NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA TÜM DETAYLAR AÇIKLANDI (VİDEO)

Giriş Tarihi: 23.01.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 11:41
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Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?
Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?

Emekli maaşlarına ek olarak ödenecek farklar bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk yaptığı açıklamada, "Memurların zam farklarını ödemeye başladık. Bugün itibarıyla ödemeler yapılıyor" dedi. Emekliler açıklamanın ardından heyecanla hesaplarını inceliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de hesaplarına yatacak paraları bekliyor. Peki, SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ZAM FARKI NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA TÜM DETAYLAR AÇIKLANDI (VİDEO)

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Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?
Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?

BAKAN SELÇUK DUYURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.

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Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?
Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK?

Bakan Selçuk, SSK emeklilerine aylıklarının 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeneceğini kaydetti.

ZAM FARKI NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA TÜM DETAYLAR AÇIKLANDI (VİDEO)

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Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?
Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?

YARIM MİLYAR TL'Yİ AŞAN ÖDEME

Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

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Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?
Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?

MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ FARKLARI NEREDEN ALACAK?

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.