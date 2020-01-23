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SSK Bağkur emekli sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...

Türkiye'de 13 milyon kişiye emekli aylığı ödeniyor. Emeklilere her yıl belirlenen oranlarda zam yapılıyor. Zam oranlarında enflasyon verisi dikkate alınıyor ve emekli enflasyona ezdirilmiyor. 3 Ocak 2020 itibarıyla milyonlarca emeklinin alacağı maaşlar kalem kalem belirlendi. Emekliler SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden maaşlarını alıyor. Her emekli zam sonrası ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 12:04
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SSK Bağkur emekli sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...

Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken, emekli maaş zammı da yüzde 6.49 oldu. Açıklanan zammın ardından emekli maaşları da netleşti. 3 Ocak'ta netleşen maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün yaptığı açıklamada, memur emeklilerinin alacağı 3 aylık farkın da hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. SSK ve Bağ-Kurluların ödeme alacağı tarih de verildi. Açıklamaların ardından, "SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar?" araması yoğun şekilde yapılıyor. İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...

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SSK Bağkur emekli sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...

13 MİLYON EMEKLİYE ZAM

Emekliler bu ay gelirlerini artırıyor. 13 milyon emekli için Ocak zammı oranı 3 Ocak'ta belli oldu. Buna göre; SSK emeklileri ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklileri için hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.

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SSK Bağkur emekli sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...

382 TL'YE KADAR ARTIŞ

SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için ek ödeme dahil maaşında yüzde 6.5 zam ile 76,82 ile 382,67 lira arasında artış yaşandı.

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SSK Bağkur emekli sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı buna göre bin 181 lira 86 kuruştan bin 258 lira 68 kuruşa çıktı. En yüksek emekli maaşları ise ek ödeme dahil 5 bin 887 lira 20 kuruştan artış 6 bin 269 lira 87 kuruşa ulaşacak.

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SSK Bağkur emekli sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...

Zamlı ödemeler bu ay emeklilerin cebine girecek. SSK emeklileri ve Bağ- Kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni aylıklarını alıyor.