SSK Bağkur emekli sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...

Türkiye'de 13 milyon kişiye emekli aylığı ödeniyor. Emeklilere her yıl belirlenen oranlarda zam yapılıyor. Zam oranlarında enflasyon verisi dikkate alınıyor ve emekli enflasyona ezdirilmiyor. 3 Ocak 2020 itibarıyla milyonlarca emeklinin alacağı maaşlar kalem kalem belirlendi. Emekliler SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden maaşlarını alıyor. Her emekli zam sonrası ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 12:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





