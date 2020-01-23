Askerden dönene 2336 TL maaş! Yanlış kod yazılırsa maaş yanar! İşsizlik maaşı şartları neler?

Bu günlerde kimi bedelli kimi normal birçok genç askere gidiyor. Bunlar çalıştıkları için bazı hakları da var

Askerlik sistemimizde yapılan değişikliklerle artık birçok genç bedelli olarak askerlik görevini yerine getiriyor. Fakat eski sistemde yine askere gidenler de çoğunlukta.