Askerden dönene 2336 TL maaş! Yanlış kod yazılırsa maaş yanar! İşsizlik maaşı şartları neler?
Türkiye'de her yıl milyonlarca genç askerlik çağına geliyor. Eğitimi devam edenler tecil yoluna giderken, okullar ile ilişiği bulunmayanlar 20 yaşına girer girmez askerlik yoklamasına tabi oluyor. Askerlik sisteminin değişmesi ile bedelli askerlik sıkça tercih edilmeye başlandı. Belirlenen ücreti ödeyen kişiler 1 aylık acemi birliği eğitiminin ardından tezkere alarak geriye dönüyor. Bedelli askerlik yapmayanlar ise 6 aylık vatani görevin ardından evlerine dönüyor. Askerlik dönüşü birçok genç iş arayışında olabiliyor. Askere giderken işyeri ile yollarını ayıran gençler işsizlik maaşını alabilir. Ancak işyerinin doğru kodu bildirmesi gerekiyor. Aksi halde maaş hakkı yanabilir. Peki, işsizlik maaşı şartları neler? Askerden dönen nasıl işsizlik maaşı alır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.01.2020 10:17Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 10:23