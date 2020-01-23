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Askerden dönene 2336 TL maaş! Yanlış kod yazılırsa maaş yanar! İşsizlik maaşı şartları neler?

Türkiye'de her yıl milyonlarca genç askerlik çağına geliyor. Eğitimi devam edenler tecil yoluna giderken, okullar ile ilişiği bulunmayanlar 20 yaşına girer girmez askerlik yoklamasına tabi oluyor. Askerlik sisteminin değişmesi ile bedelli askerlik sıkça tercih edilmeye başlandı. Belirlenen ücreti ödeyen kişiler 1 aylık acemi birliği eğitiminin ardından tezkere alarak geriye dönüyor. Bedelli askerlik yapmayanlar ise 6 aylık vatani görevin ardından evlerine dönüyor. Askerlik dönüşü birçok genç iş arayışında olabiliyor. Askere giderken işyeri ile yollarını ayıran gençler işsizlik maaşını alabilir. Ancak işyerinin doğru kodu bildirmesi gerekiyor. Aksi halde maaş hakkı yanabilir. Peki, işsizlik maaşı şartları neler? Askerden dönen nasıl işsizlik maaşı alır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 10:23
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Askerden dönene 2336 TL maaş! Yanlış kod yazılırsa maaş yanar! İşsizlik maaşı şartları neler?

Askerlik çağına gelen gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında 6 aylık vatani görevini tamamlıyor. Yeni askerlik sistemi ile birlikte bedelli askerlik uygulaması da hayata geçirildi. 35 bin TL ödeme yapan askerler, 1 aylık temel eğitim sonrası tezkere alabiliyor. Askerden dönen gençlerin birçoğu iş arayışına giriyor. Bu süre zarfından işsizlik maaşı ödemesi ile rahat nefes almaları sağlanıyor. İşsizlik maaşı almak için işyerinin yazacağı kod büyük öneme sahip. Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında detayları anlattı. İşte işsizlik maaşı ile ilgili o bilgiler...

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Askerden dönene 2336 TL maaş! Yanlış kod yazılırsa maaş yanar! İşsizlik maaşı şartları neler?

Bu günlerde kimi bedelli kimi normal birçok genç askere gidiyor. Bunlar çalıştıkları için bazı hakları da var
Askerlik sistemimizde yapılan değişikliklerle artık birçok genç bedelli olarak askerlik görevini yerine getiriyor. Fakat eski sistemde yine askere gidenler de çoğunlukta.

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Askerden dönene 2336 TL maaş! Yanlış kod yazılırsa maaş yanar! İşsizlik maaşı şartları neler?

Askere gitmeden önce çalışma hayatında olanların bazı hakları bulunuyor. Özellikle işsizlik maaşı konusunda çok soru alıyorum.

İşsizlik maaşı kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlara ödeniyor. Bunların son 3 yılda en az 600 gün priminin yatmış olması ve son 120 günde de hizmet akdine tabi çalışmak gerekiyor.

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Askerden dönene 2336 TL maaş! Yanlış kod yazılırsa maaş yanar! İşsizlik maaşı şartları neler?

İşsiz kalan çalışanların çıkış bildirgelerine yazılan kod işsizlik maaşı için çok önemli. Bu yüzden ayrılırken işyerinizin bu kodları işsizlik maaşı alacağınız şekilde bildirmesi gerekiyor.

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Askerden dönene 2336 TL maaş! Yanlış kod yazılırsa maaş yanar! İşsizlik maaşı şartları neler?

İKİ FARKLI SİSTEM VAR
Askere gidenler için de işsizlik maaşı imkânı bulunuyor. İşsizlik maaşı için askerlik dönüşü başvurma şartı bulunuyor. Bu konuda iki durum söz konusu: