Emekliye en az 2000 TL! Maaşlar netleşmeye başladı: Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi

Emeklinin büyük bir merakla beklediği Ocak zammı için en az 2000 TL gündemde! Gelirlere düzeltme emeklilerin yüzünü güldürürken, detayları merak konusu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için ek zam formülleri masada. İlave olarak yapılacak zamlarla birlikte refah payı da gündemde. İşte emeklinin yeni maaşları...

Giriş Tarihi: 14.12.2021 01:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 07:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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