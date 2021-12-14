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Haberler Galeri Emekliye en az 2000 TL! Maaşlar netleşmeye başladı: Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi

Emekliye en az 2000 TL! Maaşlar netleşmeye başladı: Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi

Emeklinin büyük bir merakla beklediği Ocak zammı için en az 2000 TL gündemde! Gelirlere düzeltme emeklilerin yüzünü güldürürken, detayları merak konusu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için ek zam formülleri masada. İlave olarak yapılacak zamlarla birlikte refah payı da gündemde. İşte emeklinin yeni maaşları...

Giriş Tarihi: 14.12.2021 01:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 07:00
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Emekliye en az 2000 TL! Maaşlar netleşmeye başladı: Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var" şeklindeki sözleri, milyonlarca emekliyi sevindirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye en az 2000 TL! Maaşlar netleşmeye başladı: Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi

Memurlar ve sağlık çalışanlarının ardından emeklilere de ek zam hazırlığının yapılması sevinç yarattı. Detayları da merak konusu oldu.

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Emekliye en az 2000 TL! Maaşlar netleşmeye başladı: Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi

İLAVETEN YAPILACAK

Ocak'ta hem SSK ve Bağ- Kur emeklileri hem de memur emeklileri zam alacak. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklileri de yüzde 5 artış ve enflasyon farkından yararlanacak.

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Emekliye en az 2000 TL! Maaşlar netleşmeye başladı: Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi

Bakan Bilgin'in müjdesini verdiği düzeltme ise bunlara ilaveten yapılacak.

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Emekliye en az 2000 TL! Maaşlar netleşmeye başladı: Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi

REFAH PAYI

Memur emeklilerinin, memurlar için yapılacağı açıklanan ilave artıştan faydalanması bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından memur konfederasyonlarıyla masaya oturulacak, nasıl ve ne tutarda yapılacağı belirlenecek.