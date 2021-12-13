13 Aralık 2021, Pazartesi
Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor...
Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor... İşsizlik maaşı için açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşten ayrılan vatandaşlara devlet tarafından 10 ay süreyle maaş ödemesi yapılıyor. Bugün itibarıyla Türkiye İş Kurumu üzerinden 384 bin kişi işsizlik ödeneği alıyor. Asgari ücret zamlandığında işsizlik ödeneği de artacak. İşte, işsizlik maaşı için son detaylar...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 19:29
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