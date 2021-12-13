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Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor...

Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor... İşsizlik maaşı için açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşten ayrılan vatandaşlara devlet tarafından 10 ay süreyle maaş ödemesi yapılıyor. Bugün itibarıyla Türkiye İş Kurumu üzerinden 384 bin kişi işsizlik ödeneği alıyor. Asgari ücret zamlandığında işsizlik ödeneği de artacak. İşte, işsizlik maaşı için son detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021 19:29
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Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor...

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere işsiz kalan vatandaşlara devlet tarafından belirli sürelerde maaş ödemesi yapılıyor. Ödemeden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Milyonların beklediği asgari ücretin zamlanmasının ardından işsizlik ödeneğinde de değişim yaşanacak. Asgari ücret yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik ödeneği 1.420 TL'den 1.846 TL'ye çıkacak. En yüksek işsizlik ödeneği ise 2.840 TL'den 3.692 liraya yükselecek. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

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Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor...

İşsizlik ödeneği için ne kadar süre çalışmak gerekiyor?

İşten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekiyor.

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Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor...

Ne kadar sürede bağlanır, 450 günü olan işsizlik ödeneği alabilir mi?

İŞKUR'un başvuruları sonuçlandırması genellikle 10-15 gün sürüyor. Yoğunluk durumuna göre en fazla bir ayda sonuçlanıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor. Son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde yumuşatıldı. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunmasına karşın devamsızlık kaynaklı ödememe durumu ortadan kalktı. Kısa çalışma başlama tarihinden önce son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmesi durumunda, işverenin kısa çalışma talebi de uygun görüldüğü takdirde ödenekten yararlanılabilir.

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Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor...

İstifa eden işsizlik ödeneği alabilir mi, başvuru için süre sınırı var mı?

Kendi isteği ile işten ayrılanlar alamıyor. Ödenek alabilmek için iş sözleşmesinin iptalinin ardından 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. İŞKUR tarafından iş arayan kaydı yapılarak ödenek bağlanıyor.

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Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor...

Bu yıl için işsizlik ödeneği ne kadar, asgari ücret zammı ile yeni tutar ne olur?

Yasaya göre; işsizlik ödeneği en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar veriliyor. Bu yıl için işsizlik ödeneği en düşük 1420 lira en yüksek 2539 lira uygulanıyor. Asgari ücretin yüzde 30 artacağı varsayımı ile en düşük tutar 1846 lira, tavan da 3692 liraya ulaşacak. Bu durumda işsiz kalanların eline 10 aylık dönemde en düşük 18 bin 460 lira, en yüksek de 36 bin 920 lira geçecek.