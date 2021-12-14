100 kilodan 2 kilo çıkıyor! Şifa kaynağının kilosu 600 TL!

Tamamen doğal ve organik yollar ile üretim yaptıklarını ifade eden Tügen, "Zeytinleri değirmenimize granit taş değirmenimizin içerisine zeytinlerimizi bütün olarak attığımızda birinci derecede on dakika çevirip hamur haline getirdiğimizde bu hamur, elimizde sıkıştırdığımızda oluşan damlacıkların çoğalması ile hamur kendine zeytinyağını salgılar. Bunun adına da zeytin sütü denir. Bu hamurun üzerinde birikim yapar. Bu birikimi de kepçe ile hamurun üzerinden alırsınız. Kimi tabir ile hamur yağı da denilebilir. Zeytin sütü de denilebilir. Bu yağ ilk yağdır. Zeytin tanesinin granit taş ile ezilmesinden ilk on dakikada hamurun üzerine salgılamış olduğu yağıdır" diye konuştu.



