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Gaziantep'i denize bağlayan çılgın proje! Çalışmalar başladı: Bölge ekonomisi şahlanacak
Gaziantep'e en yakın liman olan İskenderun Limanı'na ulaşımı sağlayacak 20 kilometrelik 3 tünelden oluşacak, "Dörtyol Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi' ihalesi yapıldı. Amanos Dağları'nın altından geçecek olan projede, kara yolunun yanı sıra demir yolu da yer alıyor.
Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:05Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 09:05