Gaziantep’i denize bağlayan çılgın proje! Çalışmalar başladı: Bölge ekonomisi şahlanacak

Daha önce sadece çift şeritli karayolu olarak planlanan tünel projesine tek hatlı bir demiryolu da eklendi. Tüneller tamamlandığında, 250 bin kişiye istihdam sağlayan ve yılda yaptığı yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat yapan Gaziantep, deniz yolu ihracatı için 270 kilometre uzaklıktaki Mersin Limanını yerine, 107 kilometre mesafedeki İskenderun Limanını kullanacak.

