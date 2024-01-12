SGK- SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2,4,5,7,9 ile bitenler..

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak.

Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak.