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Haberler Galeri SGK- SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2,4,5,7,9 ile bitenler..

SGK- SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2,4,5,7,9 ile bitenler..

"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2024?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği zam oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerle netleşti. Ocak 2024 itibarıyla emekli zammı refah payı hariç yüzde 37,57 olarak kaydedilirken, hükümet ek zam için adımlar attı. Maaş günü yaklaşan emekli vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak zam açıklamasını bekliyor. İşte SSK Bağkur maaş zammı son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.01.2024 19:27 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 19:27
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SGK- SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2,4,5,7,9 ile bitenler..

Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak kaydedilirken, memur zammı ise yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı ve refah payının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için rakamlar Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Peki, zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK- SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2,4,5,7,9 ile bitenler..

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak.

Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak.

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SGK- SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2,4,5,7,9 ile bitenler..

2024 OCAK SSK EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Zamların 17-26'sı arası SSK'lılar, 25'i ile 28'i arası Bağkur'lular maaş gününe yetişmesi planlanıyor.

2024 yılında SSK emeklilerinin ocak ayı maaş ödeme günleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenmiştir:

➡Tahsis numarası 9 ile bitenler için: 17 Ocak
➡Tahsis numarası 7 ile bitenler için: 18 Ocak
➡Tahsis numarası 5 ile bitenler için: 19 Ocak

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SGK- SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2,4,5,7,9 ile bitenler..

➡Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Ocak
➡Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Ocak
➡Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Ocak
➡Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Ocak

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SGK- SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2,4,5,7,9 ile bitenler..

➡Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Ocak
➡Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Ocak
➡Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Ocak