HaberlerGaleriSGK- SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2,4,5,7,9 ile bitenler..
SGK- SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2,4,5,7,9 ile bitenler..
"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2024?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği zam oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerle netleşti. Ocak 2024 itibarıyla emekli zammı refah payı hariç yüzde 37,57 olarak kaydedilirken, hükümet ek zam için adımlar attı. Maaş günü yaklaşan emekli vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak zam açıklamasını bekliyor. İşte SSK Bağkur maaş zammı son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 12.01.2024 19:27Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 19:27