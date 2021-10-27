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Haberler Galeri Emekliye beklenenin üzerinde maaş zammı! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...

Emekliye beklenenin üzerinde maaş zammı! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...

2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına alacakları zam oranını merak ediyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Yapılacak zam oranında en önemli unsur enflasyon rakamları oluyor. Ekim ayının sonuna geldiğimiz dönemde, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Uzmanlar 2022 zam oranı için beklentilerini paylaşıyor. İşte, 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021 18:29
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Emekliye beklenenin üzerinde maaş zammı! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...

Emekliye beklenenin üzerinde maaş zammı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim belli oldu. 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına alacakları zam oranını merak ediyor. Enflasyon oranları göz önüne alınarak belirlenen memur ve emekli zammı için iki kritik veri kaldı. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. İşte, 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye beklenenin üzerinde maaş zammı! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

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Emekliye beklenenin üzerinde maaş zammı! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...

EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

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Emekliye beklenenin üzerinde maaş zammı! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.

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Emekliye beklenenin üzerinde maaş zammı! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...

Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.