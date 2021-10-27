Emekliye beklenenin üzerinde maaş zammı! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...

2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına alacakları zam oranını merak ediyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Yapılacak zam oranında en önemli unsur enflasyon rakamları oluyor. Ekim ayının sonuna geldiğimiz dönemde, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Uzmanlar 2022 zam oranı için beklentilerini paylaşıyor. İşte, 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...