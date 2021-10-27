Emeklinin yüzünde güller açacak. İkramiyelerde 30.000 TL'ye kadar artış. 3600 ek gösterge sonrasında yeni ikramiye tutatları belli olacak. Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme sonrasında milyonlarca memur ve memur emeklisi gözlerini 3600 ek gösterge için alınacak kararlara çevrildi. Çünkü ek göstergelerin 3600'e çıkmasıyla birlikte hem mevcut maaşlar hem de emekli maaşları ile ikramiyelerde önemli artışlar meydana gelecek. Geçtiğimiz günlerde ek gösterge için Başkan Erdoğan tarafından talimat verildi. İşte, 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeler...