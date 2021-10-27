27 Ekim 2021, Çarşamba
Emeklinin yüzünde güller açacak! İkramiyelerde 30.000 TL'ye kadar artış! 3600 ek gösterge sonrasında...
Milyonlarca memur emeklisi gözlerini 3600 ek gösterge için atılacak adımlara çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile çalışmaların başladığı biliniyor. Ek gösterge sonrasında memur emeklilerin ikramiye tutarlarında artış yaşanacak. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde yapılacak. Hazırlanacak taslak ile sistem devreye alınacak. Böylelikle ünvanlar arasında gösterge dengesizliğinin önüne geçilecek. İşte, 3600 ek gösterge sonrasında oluşacak ikramiye tutarları...
Giriş Tarihi: 27.10.2021 19:13
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