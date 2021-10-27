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Emeklinin yüzünde güller açacak! İkramiyelerde 30.000 TL'ye kadar artış! 3600 ek gösterge sonrasında...

Milyonlarca memur emeklisi gözlerini 3600 ek gösterge için atılacak adımlara çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile çalışmaların başladığı biliniyor. Ek gösterge sonrasında memur emeklilerin ikramiye tutarlarında artış yaşanacak. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde yapılacak. Hazırlanacak taslak ile sistem devreye alınacak. Böylelikle ünvanlar arasında gösterge dengesizliğinin önüne geçilecek. İşte, 3600 ek gösterge sonrasında oluşacak ikramiye tutarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021 19:13
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Emeklinin yüzünde güller açacak! İkramiyelerde 30.000 TL’ye kadar artış! 3600 ek gösterge sonrasında...

Emeklinin yüzünde güller açacak. İkramiyelerde 30.000 TL'ye kadar artış. 3600 ek gösterge sonrasında yeni ikramiye tutatları belli olacak. Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme sonrasında milyonlarca memur ve memur emeklisi gözlerini 3600 ek gösterge için alınacak kararlara çevrildi. Çünkü ek göstergelerin 3600'e çıkmasıyla birlikte hem mevcut maaşlar hem de emekli maaşları ile ikramiyelerde önemli artışlar meydana gelecek. Geçtiğimiz günlerde ek gösterge için Başkan Erdoğan tarafından talimat verildi. İşte, 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeler...

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Emeklinin yüzünde güller açacak! İkramiyelerde 30.000 TL’ye kadar artış! 3600 ek gösterge sonrasında...

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARINA KASIM AYINDA BAŞLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmalarının başlanması için talimat vermişti. Talimatın ardından komisyon kuruldu ve çalışmalara kasım ayında başlanacak. Çalışmaların 2022 yılı sonunda bitmesi bekleniyor.

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Emeklinin yüzünde güller açacak! İkramiyelerde 30.000 TL’ye kadar artış! 3600 ek gösterge sonrasında...

EK GÖSTERGESİ 3600 OLAN DAHA FAZLA MAAŞ ALIYOR

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında yapılacak zamma çevrilmişken, memur emeklileri bir yandan da 3600 ek gösterge gelişmelerini takip ediyor. Çünkü ek gösterge hem maaşa hem de ikramiyeye yansıyacak. Unvan, sınıf, hizmet, dereceye göre değişen ek göstergede (katsayı) örneğin göstergesi 3600 olan kamu çalışanı 2500 olana göre daha fazla emekli aylığı ve ikramiye alıyor.

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Emeklinin yüzünde güller açacak! İkramiyelerde 30.000 TL’ye kadar artış! 3600 ek gösterge sonrasında...

MEMUR EMEKLİLERİ 30 BİN TL FAZLA İKRAMİYE ALACAK

Meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek, idarecilerin de geliri artacak. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak.

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Emeklinin yüzünde güller açacak! İkramiyelerde 30.000 TL’ye kadar artış! 3600 ek gösterge sonrasında...

Örneğin otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle 155 bin lira ikramiye alan emekli 185 bin lira alacak. Böylece 30 bin TL fazla ikramiye alacak.