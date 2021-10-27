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Haberler Galeri İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İstanbul'da üniversite eğitimi gören öğrencilere yönelik verilen burs için başvurular 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Burs alabilmek için başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Burs ödemelerinin 3 taksit halinde ödeniyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021 15:55
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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 25 yaş altı üniversite öğrencilerine yönelik verilen İBB bursu için araştırmalar sürüyor. 5 Ekim'de başlayan başvurular 22 Ekim'de sona erdi. İBB bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, İBB burs başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.

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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* T.C. vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak