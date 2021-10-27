İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak