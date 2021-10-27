HaberlerGaleriİBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İstanbul'da üniversite eğitimi gören öğrencilere yönelik verilen burs için başvurular 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Burs alabilmek için başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Burs ödemelerinin 3 taksit halinde ödeniyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte cevaplar...